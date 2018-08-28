盤點8月前十大強勢基金 美國股票型基金最受寵

8 月以來全球金融市場歷經多空洗禮，仍有不少股債資產逆勢繳出好成績，根據法人統計，8 月份境內外基金類型前 10 強，包括美國中小型、美國、泰國、健康醫療、生技、非必需消費，以及美國房地產，單月平均報酬在 1.7% 至 4% 之間，勝過同期間 MSCI 世界指數 1.25% 的漲幅。

另債券基金部分，共有 3 類債券基金擠進前 10 強排名，平均漲幅維持在逾 1% 的水準。

摩根多重收益基金產品經理陳若梅表示，8 月金融市場震盪，包括中國股匯市重挫、中美貿易戰等國際事件干擾，但在全球經濟數據表現仍亮眼之下，讓全球經理人持續加碼股票資產。

根據最新的美銀美林全球經理人調查，目前經理人最看好美國企業獲利展望，看好度攀升至 17 年高點，順勢提高經理人對美股的配置，增加至淨加碼 19%，改寫 2015 年以來最高，且除了美國外，歐元區與日股同樣獲得經理人青睞。

此外，景氣循環產業也受惠經濟增溫趨勢，帶動市場持續上修企業獲利預估值，陳若梅說明，資訊科技、銀行、醫療保健類股近期相對受到經理人青睞，從剛公布的第二季財報數字來看，這三大類股獲利優於預期的比重幾乎都在 9 成之上，且獲利預估與 1 月相比都獲得大幅調升。

整體來看，投資布局上，陳若梅認為，市場未來波動幅度有增無減，建議可透過多重資產策略參與市場，因多重資產策略的波動度，約為成熟股市的 1/2，更不到新興市場的 1/3，僅與新興市場債及高收益債波動度大致相同，但卻能參與股市漲升契機。