鉅亨、安聯攜手 線上首賣美元高收債基金 單筆0手續費

鉅亨基金交易平台即日起至 12 月 31 日於基金交易平台上與安聯投信攜手合作，首度上架推出「安聯美元高收益債券基金」網路獨賣，並推出線上單筆申購「0」手續費，定期定額申購 0.3% 優惠。

近期受美國貿易債與土耳其風波影響，新興市場風險性資產全面修正，因避險需求提高，持續推升對美元資產表現，鉅亨基金交易平台總經理張榮仁認為，短線市場波動度仍高，建議投資人不妨聚焦美元資產，並以債券為主要投資標的，由於債券之波動度相對股票偏低，且可同時擁有債息收益，應持續納入投資核心配置。

由於美國市場經濟表現強勁，失業率偏低，加上標普 500 大財報公布之企業獲利成長佳，企業償債能力高，債券違約率走低，故鉅亨基金交易平台建議，投資人不妨以收益為主要考量，持續布局殖利率高、存續期間較低的美元高收益債券。

目前美國高收益債券的到期殖利率高達 6.6%，再者近期美國企業體質強健，令美國高收益債券相對於公債、投資級債更具吸引力。安聯美元高收益基金亦由安聯收益成長同一投資團隊操作，投資聚焦 BB-B 級高收益債券類，並追求提昇投資勝率，故建議投資人趁早布局，於細節中發現收益、掌握全局。



＊安聯美元高收益基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）：

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