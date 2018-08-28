【顧德投顧】標準普爾正式突破歷史新高,台股有望站上一萬一千點

◆盤勢分析

美國與墨西哥達成經貿協定, 隨後美股全面上漲﹐標準普爾更是站上歷史新高, 但是真得有這麼好嗎, 貿易協定對雙方來說總是有好有壞, 我覺得這件事比較像是解除了一個未來可能的利空, 也就是美墨談判破裂, 這件事, 美墨本來就有北美貿易協定, 所以這件事對於美國經濟真的幫助很大嗎? 我個人是認為有疑慮, 當然台股上漲對於投資人總是好的, 希望投資人可以利用這波高點, 盡可能出脫一些持股, 尤其是已經走在空頭走勢的產業, 盡量利用反彈降低持股, 這樣將來股市在低檔才有機會布局

台股目前我認為還是在一萬一到一萬零五百點作區間盤整, 既然台股來到相對高點, 就希望投資人不要太過積極操作, 外資今年以來賣了兩千多億, 雖然最近有買超, 但是金額可說是杯水車薪, 這邊覺得外資要再回頭大舉買超不易, 所以建議投資人在台股還有望持續上漲過程中, 逢高減碼, 等待下一波低檔, 再來布局, 或是跟著我們布局空單, 台股下半年有很多不錯的放空標的, 只是投資人大多喜歡做多, 所以比較少說, 這邊也建議投資人可以慢慢學習做空, 這樣一旦大盤全面翻空, 也能利用行情賺錢, 以上

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估