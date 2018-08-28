【華冠投顧】大盤放量島狀反轉持續跌深反彈!! OTC開高走低量能不足!!

林幸蓉 分析師

焦點個股：2439 美律、2330 台積電、5469 瀚宇博、2492 華新科、4927 泰鼎

美股 NASDAQ 再創歷史新高，道瓊也大漲 259 點。台股今日氣勢如虹跳空開高，放量島狀反轉！！今日大盤主要是由權值股帶動漲勢，如蘋概股 2308 台達電、3008 大立光、2382 廣達、2330 台積電、4938 和碩、2474 可成、2439 美律、4915 致伸等，金融股如 2884 玉山金、5880 合庫金、2891 中信金，使盤中大漲百點達 11000 點，收盤漲 87 點，成交量 1,276 億！OTC 持續人氣不足，開高走低留上影線，成交量僅 287 億…… 合計上漲家數 812 家，下跌家數 583 家。

今天控盤者硬拉權值蘋概股、金融股，使大盤漲百點；但是昨天遍地開花的跌深反彈的人氣股－2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、5469 瀚宇博、6182 合晶、2456 奇力新…… 都開高走低，下跌收黑，只有一日行情……

昨天老師就提醒過，跌深反彈股需要築底整理後，才能有波段漲勢！未完成築底前，投資朋友想短線操作跌深反彈股，則切記一定要嚴設停利停損點！！嚴守紀律，才能穩定獲利！！

MLCC 五巨星－2327 國巨、2492 華新科、6173 信昌電、3090 日電貿、3026 禾伸堂是幸運星老師 4 月 10 日在《股市幸運星》節目中分享，並免費贈送的 4 月份主流股。5 月 8 日分享的主流是矽晶圓六巨星－3707 漢磊、3016 嘉晶、6182 合晶、6488 環球晶、5483 中美晶、3532 台勝科…… 這些過去漲幅驚人！！漲完後，7 月 6 日中美貿易戰大盤破底，大家才開始拉回找買點撈底…… 撈了一個多月的 MLCC 矽晶圓的底…… 撈到傷痕累累！！當了無辜的大輸！！7 月 6 日老師請大家記得獲利完被動元件後，來買新主流並免費贈送《頂級富豪飆股祕笈》，如 9910 豐泰、4927 泰鼎 - KY…… 飆到今天還再創高…… 波波高…… 愛賺多少自己決定囉！！

幸運星提醒好友，股票操作有一定的方法，選擇型態好，有基本面的個股，才能得到市場的認同，才能股價波波高、波波高…… 才能創造穩定持續的獲利！！

下一波主流股在哪裡呢？？？文章篇幅有限…… 歡迎免費加 LINE……

南部地區豪雨致災，請各位朋友注意安全，最後祝大家平安，以及明日操作順利！！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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