【華冠投顧】賴昇楷：多頭化解波段劣勢 再來「唯量是問」

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

繼昨日多頭奪回短線球權後，今日受到美股持續大漲創高激勵，大盤 + 87 點進一步填補 8/13 向下缺口，順利化解波段劣勢，OTC 指數則因矽晶圓及生技族群回檔，尾盤收斂漲幅至 + 0.16%。

近日美股的連續創高帶動大盤急漲並重上所有均線，短線急行軍其實已累積了不小的賣壓，所幸今日大盤成交量成功放大到月均量之上，充沛的換手尚足以撐住偏重的賣壓讓盤勢繼續上漲，然而觀察今日四大期指價差已開始出現轉弱情形且本週四又即將面臨摩台期結算，估計明後兩日賣壓將持續攀升，一旦成交量又縮回月均量之下就很難撐得住盤勢，因此短線唯量是問，見量縮就須提防短線回檔。

至於波段方面則因結構扭轉，可利用大盤出現震盪或拉回時收掉空單、佈局轉強股，以昨低 10847 點作為短撐觀察點。

＜被動元件族群＞

被動元件《2327 國巨》和《2492 華新科》近日獲得摩根大通證券力挺，吸引搶短買盤卡位並帶動族群反彈，不過今日《2492 華新科》於昨日法說之後隨即爆量收黑Ｋ，《2327 國巨》亦跌落小Ｗ底的頸線以及月線之下，續航力並不是很好，如果短線反彈還只是炒一炒題材卻不見籌碼轉趨集中，那麼須提防波段劣勢將很難在一時之間就可扭轉。由於昨日被動元件族群當中有不少個股出現向上缺口，故短線可以昨日低點當作強弱分水嶺。

＜PCB 族群＞

七月下旬開始推薦並追蹤的 PCB 族群，最強勢的《2368 金像電》、《6108 競國》、《5439 高技》因為正乖離較大，故設定以五日線或向上趨勢線作為停利點，近日金像電與競國雖然籌碼仍穩但已不再隨大盤創高且失守五日線，考量風險獲利不對稱，可先行出場。其餘股性較為緩和的《4958 臻鼎 - KY》、《3044 健鼎》、《3037 欣興》、《8046 南電》，仍沿著上揚月線操作，以下跌帶量或跌破支撐作為停損停利。

＜紡織族群＞

上週介紹的「紡織族群」強勢股，上游聚合、酯粒個股的《1402 遠東新》、《1413 宏洲》、《1409 新纖》，下游成衣的《1476 儒鴻》、《1477 聚陽》、《8916 光隆》、《4438 廣越》，近日有部分個股已整理至低量狀態，籌碼沉澱至尾聲，可留易切入時幾。

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