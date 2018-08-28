【華冠投顧】帶量跳空站上10939 翻多確認了嗎?

范振鴻 分析師

族群追蹤:

昨天提到，被動元件、矽晶圓、MOSFET 等漲價族群，還是歸類在「反彈」，今天三個族群雖然跌幅不大，但仍為台股最弱的三個族群，其中跌幅較重的有 2456 奇力新 - 3.56%、8043 蜜望實 - 3.91%、3532 台勝科 - 3.54%、8261 富鼎 - 3.87%，這邊還是一樣的看法，漲價族群反彈持續建議站賣方，另外第 16 集週報標的 5371 中光電今天發動攻擊帶量漲停，不過近期在盤面無明顯主流的狀況下，仍然不建議做追價動作。

盤勢分析:

昨天有提到，大盤小時線強攻化解 KD 空頭背離危機，今天大盤今天跳空量增過月均量並站上 10939，短線完成翻多條件，接下來就是守好今天低點 10946 即可，今天低點不破都站多方操作，OTC 的部分今天收上影線相對大盤弱很多，但是從小時線觀察，盤中有突破 08/22 高點完成短線空頭結構破壞，因此接下來 OTC 在大盤翻多的狀況下，也有很大機會止跌並且出現強彈，反壓先看月線。

●如何看到選股週報?

公司特別為了海豚的室友們客製化

只要經由以下連結註冊官網會員 (免費)

就可以在官網持續看到海豚的【壓軸集破量選股周報】

而週報標的也將持續在 LINE@上為大家追蹤

https://www.hwa-guan.com.tw/Auth/Register?source_id=8960001

註冊完後，點選右上角【會員專區】→找到【付費文章】

※以上內容由華冠投顧 范振鴻分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

歡迎免費加入范振鴻老師的 Line 群組 ID： https://goo.gl/ugzX6k

詳細操作策略，請加入范振鴻 老師 Line 群組





服務電話：(02)6632-1000

華冠投顧官網：https://goo.gl/Sxjorg