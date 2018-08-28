〈晶圓先進製程競賽〉格羅方德退出7奈米 台積電股價大漲創近5月新高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)7 奈米已進入量產階段，今(28) 日市場傳來好消息，格羅方德 (Globalfoundries) 宣布，退出開發 7 奈米製程，未來將專注在 14/12 奈米製程開發上，有助龍頭廠台積電穩住晶圓代工市占率，利多帶動激勵，台積電今 (28) 日股價大漲衝高，收在 250 元，創近 5 個月新高，市值也重回 6.48 兆元。

據外電報導，格羅方德宣布，由於擔憂未來摩爾定律發展，因此決議不再持續投資先進製程，並將調整資源與發展重點，未來將著重在 14 與 12 奈米製程研發上。

隨著格羅方德確定暫緩先進製程開發，未來全球晶片商要生產先進半導體晶片，將更仰賴台積電，也應證市場普遍認為，晶圓代工產業發展將大者恆大，更證實張忠謀在退休記者會上所言，未來世界將更需要台積電，沒有台積電，全球電子產業發展將會遇到瓶頸。

目前與台積電在先進製程上積極競爭的仍以韓廠三星為主，不過三星在蘋果 A8 處理器後製程進展就遲遲落後台積電，7 奈米的發展雖然從 EUV 直接切入，但是沒有一般 7 奈米製程練兵，良率仍不被外界看好，晶圓代工是高資本投入與技術門檻的產業，隨著技術推演，未來三星與台積電的競爭關係，仍是產業聚焦。