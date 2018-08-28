震旦行中國佈局收割 今年EPS拼逾7元

震旦行 (2373) 中國大陸市場收割，營收獲利穩健成長，上半年本業獲利 6.9 億元，年增 10.4%，EPS 達 3 元。法人估今年稅後逾 16 億元，雖較有處分資產利益的去年減逾 16%，但 EPS 以目前加權平均股數 2.25 億股計算，將可望逾 7 元創高。震旦行週二 (28 日) 股價亮燈漲停，收在 109 元價位，創上市 27 年來新天價。今年在 7/3 除息 6 元，還原權值則股價已達 115 元價位。該公司除了在中國大陸 OA 事務機器與辦公傢俱品牌業務均拿下中國馳名商標，業績蒸蒸日上之外，去年第四季出售 66% 震旦電信股權給鴻海 (2317) 集團，處分利益加上剩餘 34% 股權的資產評價利益，共挹注逾 7 億元獲利。



法人肯定震旦行中國佈局的成功，認為該公司今、明年營收分別將達逾 144 億元與 147 億元，今年營業利益估將逾 14.6 億元，年增近兩成，稅後逾 16 億元，年減約 16.5%，但按照目前加權平均股本 2.25 億股計算，EPS 將超過 7 元；明年度獲利也將持穩今年水準。



不過，台系法人擔憂中國官方對於非貿易的金流仍控管嚴格，今年震旦行高達 9 成的配息率恐無法延續，因此初步給予中立評等，建議投資人追蹤其配息率狀況，拉回再做佈局。