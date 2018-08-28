【異動股】深圳本地股表現活躍 深天地A(000023-CN)漲停

臨近午盤，深圳本地股表現活躍，截止發稿，深天地A(000023-CN)漲停報29.22元，週大生(002867-CN)漲停報29.22元，電鏈技術(300679-CN)漲4.66%報29.4元，星源材質(300568-CN)漲3.92%報32.38元，深深寶A(000019-CN)、深中華A(000017-CN)、深華發A(000020-CN)等多隻個股跟漲近2%。

消息面上，據深圳市國資委透露，《深圳市人民政府關於創建中國(深圳)國資國企改革綜合試驗區的請示》已上報國務院國資委，國務院國資委正在徵求國家國企改革領導小組成員單位對深圳所請事項的意見。目前，市國資委已同步研究形成國資國企綜合改革試驗總體方案初稿，全力做好綜合改革各項籌備工作。

對標深圳率先建成社會主義現代化先行區目標，國企改革發展尚有一定差距，急需補短板，爭取更大空間求突破。深圳“國企改革雙百行動”初步選取投控公司、糧食集團、深圳國際、特發集團、遠緻公司5家直管企業，在2018—2020年深入開展國家“國企改革雙百行動”。目前，5家直管企業全部通過國務院國資委審核，待國務院審議通過後，市國資委將指導相關企業“一企一策”加快製定實施改革方案。

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