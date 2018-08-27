蘋果或將推出三款類似iPhone X新機 瑞信下調眾安在線目標價

• 蘋果爆料又來了：將推三款類似 iPhone X 的新機 更多顏色可選

全天候科技援引媒體消息稱，蘋果今年將向三款新手機機型引入 iPhone X 的前劉海設計，新產品包括兩款專注運行速度和攝影機的高端 OLED 手機，以及一款 LCD 手機。屆時，新手機還將有更多可選擇的顏色和更大的屏幕。

• 離職潮加速？媒體稱特斯拉大量員工跳槽至蘋果

據新浪財經周一消息，CNBC 援引前特斯拉員工消息與領英（LinkedIn）數據報導稱，大量特斯拉員工已跳槽至蘋果公司。

該報導稱，特斯拉的員工不只是跳槽到蘋果的汽車項目，也跳槽到該公司的其他業務領域。在有報導稱特斯拉工程部門高級副總裁 Doug Field 本月早些時候跳槽到蘋果之前，特斯拉員工的離職潮已在加速。

特斯拉則否認 CNBC 的報導，稱過去一年自願離職人數減少三分之一，並且該公司最近還吸收了蘋果與其他公司的員工。

• 嗶哩嗶哩（B 站）解封 下架一個月跌去 7 億美元市值

經歷了為期一個月的下架，嗶哩嗶哩（B 站）至周一，將重新在各大應用商店下架。之前國家多部門約談嗶哩嗶哩，B 站國內的應用商店遭到下架，下架時間從 7 月 26 日至 8 月 25 日。

而在下架的這一個月里，B 站也跌去了 7 億美元的市值。

• 滴滴客服外包供應商：原則只有四個字——壓縮成本

據財經網，曾與滴滴合作的客服外包服務商的部門總監彭真表示，招聘網站上發布的滴滴客服招聘其實全都是外包供應商，而出於用人成本考慮，外包供應商基本都會將工資成本控制在 3000 元 - 3500 元之間。「滴滴為了儘量壓低成本，甚至會暗示我們，員工是不是可以不用上保險，大專以上學歷都不需要，當時有的供應商甚至會招聘 15、16 歲的實習生。」

財報速遞

• 眾安在線半年報：保費高增長，成本端改善，投資殖利率有所下滑

根據眾安在線 2018 年半年報，公司上半年總保費收入 51.48 億元，年增率增 106.6%，高於瑞信公司預期的 51.32 億元。同時已賺保費年增率增 84.6%，總收入年增率增 106.6%，增速均大幅提高。公司五大生態保費結構繼續優化，消費金融保費年增率增 478.8%、汽車生態保費增至 4.63 億元，顯示公司已逐漸擺脫對阿里、騰訊、攜程生態的重度依賴。

• 嗶哩嗶哩將於北京時間周二早晨發布最新財報

投研觀點

• 央行們的新難題：亞馬遜、淘寶和拼多多們

電商巨頭亞馬遜曾因「威脅中小零售商的生存」遭到川普的瘋狂炮轟。如今，在線零售商再一次引起了來自監管層的注意。這一次盯上它們的是聯準會。

華爾街見聞周一提到，在一年一度的傑克遜霍爾全球央行年會上，哈佛商學院經濟學家 Alberto Cavallo 提交報告稱，來自亞馬遜等網路銷售平台的競爭致使沃爾瑪等傳統零售商的商品價格變化更為頻繁，同時也導致了不同地區相同商品的定價更為統一。

報告還指出，上述轉變令美元匯率與油氣價格對零售價格變動產生巨大影響。

• 瑞信：眾安在線目標價下調至 40.16 元 給予中性評級

眾安在線半年報發布前，瑞信發表研報稱，眾安在線需繼續投資以確保其競爭性，故需更長時間達至目標，降今年盈利預期至虧損 10.44 億元人民幣，同時降 2019 及 20 年的盈利預期分別 80% 及 44%，目標價由 67.3 元降至 40.16 元，評級「中性」。

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