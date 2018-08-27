滴滴全國下線順風車業務 特斯拉放棄私有化

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· 今日眾安在線將公布業績

· 嗶哩嗶哩將於今日美股盤後公布業績

熱點新聞

· 基金經理近期減持 FANG 股票持倉

東方財富號文章報導，最新數據顯示，共同基金此前一直在減少 FANG 股票倉位，即 Facebook、亞馬遜、奈飛和 Google 母公司 Alphabet。根據高盛的數據，第三季初，專注於美國大盤股的基金在 Facebook 的持倉較標普 500 指數權重平均少了 20%。奈飛股票也出現了同樣程度的減持，而第第二季初，共同基金僅減持了 17 個基點。

· 滴滴宣布整改：全國範圍下線順風車業務

華爾街見聞消息，滴滴出行發布關於樂清順風車事件的自查進展，公司做出自 8 月 27 日零時起，在全國範圍內下線順風車業務，內部重新評估業務模式及產品邏輯等決定。

· 特斯拉放棄私有化!

華爾街見聞消息，8 月 25 日特斯拉董事會在其官網發布公告稱，特斯拉將放棄私有化。公告提到，特斯拉研究私有化事務的特別委員會舉行了一次董事會會議。會上，馬斯克向董事會表示，在考慮了所有因素後，他認為不再進行私有化交易是更好的決定。。

· 騰訊音樂 10 月 18 日將赴美上市 市值達 310 億美元

據 IPO 早知道消息，騰訊音樂將於 9 月 7 日美股公開申報，10 月 18 日正式上市。騰訊音樂上市估值區間為 290 億~ 310 億美元，上市主承銷商為高盛和摩根士丹利。

· 美圖回應裁員傳聞：優化重組內部人員

智通財經獲悉，美圖 (01357) 回應裁員傳聞稱，對內部人員進行優化、重組，是為了匹配下一階段的戰略規劃，提高組織效率。部分崗位需要優化重組，部分崗位需要招募，同時，公司承諾「會加大對戰略業務人才的引進力度」。

· B 站恢復上架，秒拍、56 影音等 5 款產品仍暫停上架

財經網消息，8 月 26 日，B 站在經歷為期一月的下架整改處罰後，目前已經「解禁」，重新在蘋果、小米等各大應用商店上架。除 B 站外，昨日恢復上架的短影音應用還包括沙發影音、洋蔥影音等六款 app。但秒拍、波波影音、56 影音等 5 款暫停上架產品目前依舊沒有恢復上架跡象。

· BAT 爭相限制虛擬貨幣，與幣圈「劃清界限」

華爾街見聞消息，繼騰訊和阿里巴巴出手限制虛擬貨幣後，另一網路巨頭百度也開始行動了。往日熱鬧的幣圈吧、數位貨幣吧、虛擬貨幣吧等貼吧被全部封禁，就連一些名不見經轉的幣項目貼吧也消失得無影無蹤。「目前公司加大了對數位貨幣這方面的監管，並根據相關法律法規和政策，對相關貼吧暫不開放。」接近百度的內部人士對上述媒體說。

投研觀點

· 大摩降瑞聲目標價至 102 港元

格隆匯消息，摩根士丹利將瑞聲科技目標價由 125 港元下調 18.4% 至 102 港元，評級重申「增持」。2018 第 2 季凈收入較該行預期低 30%，主要是由於毛利率下降和營運成本上升。

· YY 核心直播業務 "變現率" 仍有潛力

格隆匯文章認為，從行業邏輯來看，行動網路產品公司的前期增長驅動力可以分成兩個：一個是用戶數增長 (將估值和預期炒高)，另一個是 ARPU 值(每用戶平均付費，可以理解為變現率) 的提高。雖然 YY 在用戶增速上 (估值) 大機率沒戲了。但是 YY 核心直播業務在 "變現率" 這一點仍有很大的增長潛力。在月活環比增 3.4%、付費用戶環比持平的背景下， Q2 的 ARPU 能達到 516 元人民幣，環比增 17% 年增率增 22%，相當不容易。

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