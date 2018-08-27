蘋果爆料又來了：將推三款類似iPhone X的新機 更多顏色可選

隨著蘋果 9 月新品發布會的臨近，更多關於產品的資訊也相繼曝出。

8 月 27 日，彭博社消息稱，蘋果今年將向三款新手機機型引入 iPhone X 的前劉海設計，但不會像 iPhone X 或 2014 年發布的 iPhone 6 一樣採用全新設計，因此，蘋果內部一些人將此次發布稱為「S 年」，意味著新產品將保留以前的設計但增加新的內部功能。

據悉，新產品包括兩款專注運行速度和攝影機的高端 OLED 手機，以及一款 LCD 手機。屆時，新手機還將有更多可選擇的顏色和更大的屏幕。

有知情人士向上述媒體透露，這幾款手機將於今年 9 月發布，新手機體現了蘋果的戰略調整，據悉蘋果明年還將進行重大改革。

知名科技產品指南網站 TomsGuide 也曾提到，蘋果公司在 iPhone X 的設計和功能上下了很大賭注，秋季開發的三款新手機都將模仿 iPhone X 的設計，並採用了 Animoji 和 Face ID 解鎖等功能。

事實上，自從 iPhone X 誕生起就遭到了各方的質疑。此前甚至有傳言稱，由於需求疲弱，蘋果打算在今年減少 iPhone X 產量。

不過，今年以來這一狀況逐漸改善，iPhone X 已經成為了最受歡迎的高端智能機之一。

蘋果 CEO 庫克曾表示，在上個季度（2018 年 Q1），iPhone X 每周都是 iPhone 系列的銷量冠軍。他還稱，這是蘋果公司自從推出大屏幕 Plus 機型以來，高端機型首次成為最暢銷的產品。

諮詢機構 Strategy Analytics 此前公布的研究報告也顯示，截止 3 月 31 日，今年前三個月，蘋果 iphoneX 手機出貨量為 1600 萬部，占本季度所有機型市場市佔率的 4.6%，超過 iphone8、iphone8 Plus、三星 Galaxy S9 Plus 等手機，成為第一季全球最賣座的智慧型手機。

2018 年 Q1 全球智慧型手機出貨量和市場市佔率（來源：Strategy Analytics ）

而 iPhone X 對蘋果的營收貢獻也大。7 月 31 日，蘋果公司發布了 2018 財年 Q3 財報。財報顯示，本財季，蘋果營收 532.65 億美元，年增率增長 17%。其中，iPhone 產品銷售收入 299.06 億元，年增率增長 20.4%，較上個季度的 14.4% 大幅提高。

TomsGuide 網站認為，營收增長的動力之一來自於去年年底蘋果公司首度推出的售價為 999 美元的 iPhone X，這一售價高於以往的 iPhone 價格。