【安聯投信】利空鈍化 美股吸睛居冠

美中貿易大戰新一波課稅清單生效，談判如市場預期仍無進展，美股持續走揚。根據美銀美林引述 EPFR 統計至 8 月 22 日，受惠於全球股市反彈，利空鈍化激勵，美股仍是吸睛焦點，資金淨流入 40.83 億美元居冠，亞洲不含日本和歐非中東股市基金亦呈現小額資金淨流入 (見表)。

在美股方面，安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人林素萍表示，即使中美貿易摩擦短期難解，美股持續展現強勢，強勁的經濟數據也助長市場樂觀氣氛，例如：美國製資本財新訂單 7 月增幅比預期大，且出貨成長仍然紮實。

政策方面，林素萍表示，美國聯準會公布 8 月會議紀要，聯準會已經做好只要經濟保持在正軌就將再度升息的準備；聯準會主席鮑威爾重申維持漸進升息路線，以保護美國的經濟復甦，也將持續激勵美股，S&P 500 指數與 Nasdaq 指數再創歷史新高。

展望後市，林素萍表示，鮑威爾在傑克森洞央行年會的發言，指出 Fed 緩步升息是保護經濟復甦、維持就業強勁成長、並且控制通膨的最佳途徑。這番話大致令投資人安心，因為顯示美國經濟依然強健，讓 Fed 有信心繼續緩步升息，也提供美股繼續上攻的驅動力。

在中國股市方面，安聯中國策略基金經理人許廷全，中國貨幣財政政策出現轉變，中國人行近日意外進行月內第二次中期借貸便利（MLF）操作 1490 億元。根據統計，最近一周滬指表現相對強勢，漲幅逾 2%，指數更是連兩周收紅，顯示中國官方持續藉由挹注市場流動性來提振信心面。

就總體環境而言，許廷全表示，全球? 長仍屬穩健，但中美貿易衝突不確定性持續。目前 500 億美元關稅對全年經濟實質衝擊仍屬有限，後續雙方仍有進一步談判協商機會。隨外部環境壓力可能加大，預期政策將提供適時支持。目前經濟及企業基本面較強健，預估今年企業獲利雙位數成長率仍不成問題。

台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，體來看，資金輪動，包括：傳產、電子類股都有所表現，但波動大的走勢，也透露出市場在面對美中貿易談判、美國聯準會升息步調等雜音反覆干擾下，信心面的不足。

廖哲宏表示，上半年財報公布告一段落，投資人根據實際數字檢視基本面並伺機進行調整，成為牽動市場波動的原因之一。近期成交動能未有效放量，亦是反映市場欠缺信心所致。就外資動向來看，近一周買超仍逾 90 億元，仍屬正向。

在國際情勢方面，廖哲宏表示，面對美中貿易談判議題延燒，同步開徵新一輪關稅，雜音紛擾持續，建議投資人應逐漸習慣把貿易談判的反覆變化視為常態化、把雜音當正常環境，並且隨著已公布的關稅調整狀況，還有觀察人民幣匯市波動狀況作為因應判斷上的參考。

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