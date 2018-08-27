【富蘭克林】避險情緒降溫，資金流入股市

EPFR 統計：資金流入股票型基金，主要流入美股

美中兩國重啟貿易談判、美元回檔，投資人趨避情緒降溫，資金流入整體股票型基金，以美股最為吸金，依據研究機構 EPFR 統計 2018/8/16~ 2018/8/22 基金資金流向顯示，股票型基金為資金淨流入 26 億美元，美國股票型基金獲資金淨流入 41 億美元，日本股票型基金資金淨流入 2 億美元，歐洲股票型基金資金淨流出 11 億美元；整體新興市場股票型基金為小幅資金淨流出 1 億美元、流出幅度逐漸縮減。(附表一)

富蘭克林證券投顧分析，聯準會偏鴿派態度激勵美股再創歷史新高，也寫下史上最長牛市，可望帶動全球股市表現，而先前跌深的新興市場反彈動能可期；建議已進場者耐心續抱，空手者可留意震盪買點，核心配置首選側重拉美及雙印的新興市場當地貨幣債券型基金，擔心匯市波動者可搭配美國平衡型基金與採取對沖策略的多空策略基金，股票配置建議分批加碼美國生技、科技產業及大中華股市，預先卡位第四季旺季行情。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森 ‧ 柯堤斯指出，科技是目前少見兼具成長動能與高穩定性的產業，我們觀察到美國科技股的營收成長率高於整體美股，加上股票回購與併購動能強勁，預期支撐科技類股表現，其中最看好人工智慧、雲端運算與數位支付 / 電子商務之數位經濟商機，我們在這些次領域中看到長期成長性與投資機會，並藉由加碼網路及應用軟體股來參與數位科技的成長動能。

過去一週債券型基金小幅資金淨流出 5 億美元：其中投資等級債券型基金獲資金淨流入 6 億美元，新興市場債基金為資金淨流出 16 億美元，高收益債券型基金則為資金淨流出 7 億美元。(附表二)

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人麥可 ‧ 哈森泰博指出，墨西哥經濟高度仰賴美國，約有八成的出口產品輸往美國，自從美國川普總統上台後，墨西哥披索匯價因市場擔憂兩國貿易關係生變而倍受壓抑，然而隨著美墨兩國對於新版 NAFTA 協商可望於近日內達成，預期墨西哥披索可望回歸其基本面合理價值，墨西哥當地公債具備 A - 級投資級債信，而墨西哥披索具備高實質利率、匯價便宜之優勢，我們持續看好該國高息公債之優質債匯雙重機會。

亞洲股市外資動向：外資於多數亞股市場買超

儘管投資人仍觀望美中貿易談判與全球央行年會訊息，然隨著美元回貶，新興亞股多自前一週跌勢中反彈；過去一週外資也轉賣為買，於多數亞股買超，其中以南韓買超金額最多、獲外資買超 5.06 億美元，其次則為台股獲外資買超 2.99 億美元。(附表三)

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄 * 指出，美國針對中國 2,000 億美元商品加徵關稅進行聽證會，由於涉及範圍廣大，特別是電子產品多受牽連，市場觀望氣氛濃厚，現階段策略宜偏保守，留意低波動、現金殖利率高的類股。中國環保政策趨嚴，供給受到壓抑有利原物料走升，水泥、鋼鐵族群相對有撐；紡織股可挑選美中貿易協商期間，受惠於轉單效應的廠商；塑化廠低價原料庫存有利差優勢，報價反映上游原物料上漲，整體獲利持續改善。

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。

本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。

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