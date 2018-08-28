【野村投信】台股攻略 視「基」而動

2018 年以來，台股維持在萬點以上區間震盪，除受國際局勢及股匯市影響外，台股產業景氣及企業盈餘亦是主要因素。目前時序已進入第三季，傳統的旺季即將到來，下半年股市走勢仍不外乎以上重點，整理如下。

首先，自第一季以來國際貿易戰延宕至今，近期美國貿易代表署（USTR）代表萊海澤（Robert Lighthizer）8 月 11 日發表聲明，基於 1974 年貿易法第 301 條款，將評估對額外 2,000 億美元中國商品加徵 10％進口關稅，這份清單預訂於 8 月 20-23 日舉行聽證會，而後於 8 月 30 日生效，中美貿易戰再度升溫。而後 8 月中又再傳出中美將重啟貿易談判，股匯市隨之起舞。目前預估貿易戰對全球 GDP 成長為負面影響，若談判結果美對中國出口加課關稅在原來的 500 億美元範圍內，IMF 預估對全球經濟成長未來 5 年將下調 1%，股市近期已部分反應。若加徵關稅擴大至額外的 2000 億美元，市場恐須再度調整對 GDP 下修的影響。此外，8 月 22 日公布的聯準會 (Fed) 8 月初會議記錄顯示，大多委員支持 9 月再度升息。Fed 委員一致認為，貿易爭議對經濟造成下滑風險，若國際貿易爭議升高，升息步調將須重新考慮。

除了中美貿易衝突，土耳其里拉重貶，引發市場對新興市場貨幣及債務的憂慮，造成連鎖反應使新興市場貨幣下挫。歐元走勢疲弱，主因擔憂英國無協議脫歐、義大利財政、與歐洲銀行業對土耳其的曝險問題。雖然市場風險偏好因中美重啟貿易談判而轉強，帶動股匯市回升，但我們認為問題懸而未解，後勢發展需密切觀察。

就基本面來看，台股上市櫃企業公布上半年獲利狀況，除部分未公告的金控公司外，整體股市上半年稅後淨利的成長超過 20%，但本業營業利益概算較去年同期僅成長 2%，其中原物料及零組件價格上漲，對獲利造成一定壓力；而上半年智慧型手機及 PC 等需求不振，產業庫存調整；虛擬貨幣急速退潮等，為本業獲利僅小幅增加主因。業外部分因台幣匯率的變動，尤其是第二季台幣兌美元匯率貶值 4.7%，造成外銷產業業外收益提升，為稅後淨利提升主要原因之一。此外，觀察各次產業獲利狀況，上半年本業及稅後獲利皆大幅成長的產業包括：水泥，營建，橡膠，及電子業中的零組件，記憶體相關，電機電器等；而同時間大幅衰退的產業包括太陽能，面板及航空類股，拖累整體的表現。以整體獲利成長觀察，不難了解指數今年以來，為何維持盤整的格局；但次產業及個別公司，股價走勢卻迥然不同，如部分零組件漲幅以倍數計，衰退產業則人氣渙散，股價一蹶不振。

綜觀下半年，產業盈餘成長步調不一。以科技業而言，9 月蘋果將推出新機，市場經過 2017 年銷售不如預期的陰影下，對於 2018 年銷售預期不高，但正常旺季鋪貨需求仍可期待。此外，被動元件缺貨情形預估隨著產能緩步增加，供需緊俏情形稍微減緩，預期產品價格將維持高檔，但在個別公司單月毛利幾達 7 成情形下，未來產品價格不易再出現如上半年大幅飆漲。在傳產及金融部分，自去年以來，因中國持續環保去產能政策，傳產如水泥、鋼鐵等供需情形轉佳，獲利成長優於預期；金融類股則在調整產品結構以擴大利差，及投資收益提升，今年以來盈餘成長亦優於預期。

資金亦隨獲利成長及市場氛圍波動，今年以來外資賣超 2467 億台幣，8 月份以來賣超 38 億台幣，短期資金退潮。主因中美貿易戰影響，市場風險偏好降低，資金流出新興股市及成長型類股；台灣科技類股亦見外資賣超，部分資金轉進傳產及金融類股。

整體而言，美國經濟持續擴張，國內受惠於全球經濟景氣復甦，帶動上半年進出口及經濟成長率表現優於預期。我們認為貿易戰風險應在可控範圍內，因此近期市場股價回檔後，目前為基本面選股的好時機。值得留意的產業包括，下半年手機新機推出受惠公司且評價相對較低者，長期持續看好半導體上游、車用電子、Data Center 等類股。消費，傳產股則挑選利基佳且評價低者為標的。

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