天福(06868-HK)上半年多賺12.8% 每股派息6港仙

天福(06868-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，公司收入為人民幣8.19億元，同比增長5.02%，公司擁有人應佔期間溢利為1.3億元，同比增長12.8%，每股基本盈利0.11元，宣派中期股息每股6港仙。

期間收入的增加主要由於對零售門市及專賣點批發收入的增加。集團的絕大部分收入來自銷售茶葉、茶具及茶食品。

銷售茶葉的收入由去年同期的5.4億元增加6.0%至2018年上半年的5.72億元。集團銷售茶食品的收入由去年同期的1.11億元減少2.8%至2018年上半年的1.08億元。集團銷售茶具的收入由去年同期的8910萬元增加9.2%至2018年上半年的9730萬元。茶葉及茶具的收入有所增加主要由於產品結構變動及促銷活動取得成功所致。

截至2018年6月30日，集團於中國内地擁有約300家自有零售門市及200個批發商，分别約佔收入總額的54%及41%，而截至2017年12月31日擁有約323家自有零售門市及200個批發商。

毛利由截至2017年6月30日止6個月的4.76億元增加5.2%至截至2018年6月30日止6個月的5.01億元，而毛利率由截至2017年6月30日止6個月的61.0%提高至截至2018年6月30日止6個月的61.2%。

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