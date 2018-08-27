央媽們的新難題：亞馬遜、淘寶和拼多多們

電商巨頭亞馬遜曾因「威脅中小零售商的生存」遭到川普的瘋狂炮轟。如今，在線零售商再一次引起了來自監管層的注意。這一次盯上它們的是聯準會。

在一年一度的傑克遜霍爾全球央行年會上，哈佛商學院經濟學家 Alberto Cavallo 提交報告稱，來自亞馬遜等網路銷售平台的競爭致使沃爾瑪等傳統零售商的商品價格變化更為頻繁，同時也導致了不同地區相同商品的定價更為統一。

報告還指出，上述轉變令美元匯率與油氣價格對零售價格變動產生巨大影響。

對於貨幣政策和通膨態勢而言，這意味著零售價格對這些常見的全國性衝擊越發「絕緣」。

燃料價格、匯率波動或其他影響成本的因素或將進入這些公司的定價算法，或對過去的零售價格產生了更快、更大的影響。

在此之前，已有聯準會政策制定者提出，在美國經濟強勁增長的情況下，通膨水平較低原因或許就在於諸如亞馬遜之類的企業可以限制整體價格。

今年 3 月，聯準會官方認為衡量通膨潛在趨勢更優的指標——不包括食品和能源的核心 PCE 物價一年來首次觸及 2% 的目標。但目前尚無跡象表明，這一增速將大幅增加。

彭博社則進一步認為，Cavallo 所提及的這一勢頭或令聯準會官員在設定利率時從失業率和通膨中獲得的信號複雜化。在主流經濟模型中，若價格一面對衝擊就立即進行調整，那麼央行政策制定者就無法引導供需回到平衡狀態。

由此，Cavallo 提議，對於貨幣政策模型和實證研究，眼光應該放得更遠，超出傳統的名義剛性（nominal rigidities）。

隨著越來越多的零售商使用算法進行定價決策，勞動力成本、有限的資訊，甚至是「決策成本（與疏忽和數據處理能力有限相關聯）」將趨於消失。

Cavallo 看到，過去十年內，大型零售商的價格變化頻率一直在增加：就月度常規價格變化（臨時銷售除外）來看，這一頻率在 2008 年至 2010 年間達到 15.4%，2014 年至 2017 年間則攀升至 27.4%。

在線零售商價格變化迅速是根據網站上的促銷活動使用了自動算法，而其他零售商則藉由網路之手監控對手的定價。隨著定價策略相互之間的關聯性逐漸增強，使用算法的部分大型零售商或將改變整個行業的定價行為。

此外，報告還發現，當線上零售商傾向於在全美範圍內對同樣的商品收取相同的價格時，大型傳統零售商價格的地域一致性也在提高。

當亞馬遜在 91% 的時間中，對不同地點的買家收取相同價格時，其他多渠道零售商也會在 78% 的時間內這麼做。

Cavallo 指出，這一發現說明了網路透明度正在限制實體零售商在不同地點對買家進行價格歧視的能力。與此同時，「隨著傳統零售商與線上零售商之間的競爭越發激烈，兩者之間的地域價格差異將繼續下降。」