僅用三年 這家公司就占領了電子煙市場半壁江山

今年以來，美國電子煙的銷售總額已達到約 23 億美元，年增率增長了 77%。

作為電子煙市場相對的「新人」，Juul 卻霸占了行業主導地位，而這，只用了三年時間。

富國銀行分析師 Bonnie Herzog 在整理尼爾森數據後發現，在截至 8 月 11 日的過去 12 個月中，Juul 舊金山公司售出了 12.9 億美元的 vape 套件和尼古丁 Pods，占整個類別 23.1 億美元總值的一半以上。

憑藉焦糖布丁和芒果等口味的熱銷，Juul 公司極大地帶動了電子煙市場的蓬勃發展，並促使 Herzog 將電子煙市場全年銷售預期從之前估計的 55 億美元上調至 66 億美元。當然，包括奧馳亞的 MarkTen 在內的其他競品都助力電子煙市場同步發展壯大。

（圖片來源：Getty Images）

Juul 的產品孵化於矽谷公司「PAX 實驗室」，現在美國各大加油站及電子煙店都有銷售。其最大的亮點是他們擁有 PAX 全球專利煙油鹼鹽，口感還原度很高，與真煙的擊喉感幾乎無差別。一經推出，便迅速成為便攜度與口感度最好的一款小型電子煙，更因酷炫的人性化設計和像 U 盤一樣的高顏值，圈粉無數。

根據尼爾森數據顯示，Juul 的銷售額在最近一段時間內飆升了 728％。Herzog 表示，其市場市佔率已經從上個月的 70.5％飆升至 8 月中旬的 72％左右。而同期電子煙類整體增長 97％至 19.6 億美元。

（數據來源：富國銀行）

作為全美市場占有率超七成的行業新貴，這家成立才三年的企業在一個月之前剛剛完成了新一輪融資。

根據路透社報導稱，Juul 此前宣布本輪的目標融資金額為 12 億美元，現已拿到了 6.5 億美元融資款，估值更是超過了 150 億美元，成為美國估值排名第六的初創企業，成功躋身像 Uber、Airbnb、Lyft 等「超級獨角獸」之列。

Juul 計劃利用大量現金湧入國際市場。作為 Juul 旗艦產品的筆式蒸汽煙目前僅在以色列供應，公司希望利用新融資擴大分銷渠道。根據公開披露的資訊，目前 Juul 股東包括老虎環球基金和共同基金公司富達投資集團。