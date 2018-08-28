無人駕駛合作再進一步 豐田以720億美元估值向Uber投資5億美元

豐田和 Uber 在無人駕駛領域的合作將進一步深化。

8 月 28 日，路透社援引知情人士消息稱，日本豐田汽車公司將以 720 億美元的估值向共享出行巨頭 Uber 投資 5 億美元，共同開發無人駕駛汽車。Uber 的自動駕駛系統將與豐田的「Guardian」駕駛輔助系統結合，再整合到豐田的 Sienna 小型麵包車中，自 2021 年開始部署在 Uber 的打車服務網路上。

報導指出，此次投資將深化兩家公司的合作關係，同時反映出 Uber 首席執行官 Dara Khosrowshahi 對待無人駕駛的新策略，即通過與合作夥伴攜手，共同開發無人駕駛汽車，而非單打獨鬥。

Uber 和豐田此前在無人駕駛技術和其他方面已有過合作。2016 年 5 月，豐田宣布投資 Uber，同時為 Uber 的司機提供一項租車的服務。今年 2 月，Uber CEO Khosrowshahi 在個人推特透露，自己與豐田汽車公司總裁豐田章男等人會面，雙方討論了在無人駕駛領域擴大合作相關事宜。

Uber 在發展無人駕駛技術的道路上並不順利。Uber 曾長期陷入與谷歌旗下無人駕駛初創公司 Waymo 之間的官司中，直到今年 2 月，Uber 才與 Waymo 達成和解協議，協議結果是，Uber 將向 Alphabet 支付（Uber 公司）0.34% 的股份作為賠償，約合 2.45 億美元。

Uber 無人駕駛技術的安全性目前仍然遭到質疑。今年 3 月，一輛 Uber 無人駕駛汽車在美國亞利桑那州發生嚴重事故，撞到一位路人致其死亡。隨後，亞利桑那州暫停了 Uber 公司的自動駕駛車輛測試計劃。

更讓 Uber 頭疼的是，研發無人駕駛技術成為導致公司大幅虧損的主要原因。本月，The Information 援引知情人士說法稱，投資者已建議 Uber 出售其自動駕駛汽車部門，在過去 18 個月中，該部門每季度虧損高達 1.25 億至 2 億美元，占公司季度虧損額的 15%-30%。Uber 的財報顯示，公司今年第二季出現 8.91 億美元的巨額虧損。

面對「燒錢」的無人駕駛業務，Uber 首席執行官 Khosrowshahi 開始探索新的發展策略，包括尋找更多合作夥伴共同開發。在今年 7 月的一次會議上，Khosrowshahi 公開表示，Uber「完全開放業務，我們正在與其他合作夥伴進行積極討論。」