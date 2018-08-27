陽光100中國(02608-HK)上半年少賺18.11%至3.11億元

陽光100中國(02608-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，公司收入為人民幣37.04億元(單位下同)，同比增長7.21%，公司權益股東應佔溢利為3.11億元，同比下降18.11%，每股基本盈利0.12元，不派息。

2018年上半年合約銷售金額為44.1億元，合約銷售均價增加約13.5%至12097元/平方米。得益於商業運營的提升、喜馬拉雅公寓產品的熱銷以及車庫去化力度的加強，商用物業及車庫銷售持續增長，合共實現合約銷售金額12.29億元，較2017年同期增長12.7%;住宅則實現合約銷售金額31.82億元，較2017年同期下降15.2%。合約銷售近五成來源於長三角地區。

收入為37.04億元，較去年同期增加7.2%。主要是由於集團於報告期適用收入新會計準則，當期物業銷售收入調增所致。

雖然由於個别毛利率較低的物業在本報告期内交付導致毛利潤較去年同期下降8.4%至6.75億元，但集團合理控製各項費用，且持有投資物業價值提升，淨利潤較去年同期基本持平至4.47億元。

集團的毛利由2017年同期的7.37億元下降8.4%至6.75億元，而毛利率由2017年同期的21.3%下降至18.2%。

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