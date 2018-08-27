港股午盤大漲2.06% 蘋概等5大類股助攻 恒指重上28200點

恒生指數今 (27) 日高開 1.25%，隨後高開高走漲幅不斷擴大，截止午間收盤，恒生指數大漲 2.06%，報 28243.09 點。國企指數漲 2.7%，報 11071.01 點；紅籌指數漲 2.53%，報 4325.62 點。

蘋果概念股大漲。舜宇光學 (2382-HK) 漲 6.68%；比亞迪電子 (0285-HK) 漲 4.46%；瑞聲科技 (2018-HK) 漲 4.31%。

石油股上漲。中國石油化工 (0386-HK) 漲 4.65%；中海油田服務 (2883-HK) 漲 4.51%；中國石油股份 (0857-HK) 漲 3.62%。

內房股上漲。富力地產 (2777-HK) 漲 7.44%；融創中國 (1918-HK) 漲 6.05%；雅居樂集團 (3383-HK) 漲 5.65%。

生物科技板塊上漲。復星醫藥 (2196-HK) 漲 6.35%；金斯瑞生物科技 (1548-HK) 漲 5.54%；藥明生物 (2269-HK) 漲 4.52%。

汽車股上漲。華晨中國 (1114-HK) 漲 10.64%；廣汽集團 (2238-HK) 漲 7.35%；吉利汽車 (0175-HK) 漲 5.99%。

映客 (3700-HK) 上半年經調整純利年增 21.8% 至人民幣 4.09 億元，股價高開 8.94%，現漲 5.28%，報港幣 2.68 元。

分析指出，恒指雖然漲幅大，但成交量仍然稀疏；近日港匯指數徘徊在 7.85 水準，市場憂慮 9 月份港息會跟隨美國升息，並預期資金會繼續撤走，銀行體系結餘更有機會回落至港幣 500 億元或以下。

此外，中國央行宣佈重啟人民幣兌美元匯率中間價報價行「逆週期因數」，離岸人民幣 (CNH) 漲近千點，未來反彈是否能持續？加上中美談判未有任何結果，更未見下次談判的日期，投資人操盤時宜謹慎小心。

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 3.11 億元，港股通 (滬) 淨流入人民幣 3.9 億元；深股通淨流入人民幣 9.87 億元，港股通 (深) 淨流入人民幣 3.43 億元。

滬股通中資金流入最多的是貴州茅台，淨流入人民幣 2.21 億，其次為亨通光電、保利地產、南方航空、三安光電。資金流出最多的是興業銀行，淨流出人民幣 3644 萬元。

深股通中資金流入最多的是京東方 A，淨流入人民幣 4.09 億元，其次為格力電器、萬科 A、華蘭生物、中興通訊。資金流出最多的是春興軍工，淨流出人民幣 1.49 億元。