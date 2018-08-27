土耳其長假結束後重返市場 新興市場料迎來新一輪動盪

隨著土耳其長假結束，加上對巴西選舉的擔憂日盛，上周新興市場的漲勢可能再度被證明是曇花一現。

還有其他原因也會促使投資者避開高風險資產。美國和中國之間的貿易衝突或進一步激化。高盛認為，儘管南非長期國債和蘭特匯率的價值「顯而易見」，但川普在南非土地改革辯論中橫插一腳後，投資者預計該國與美國的關係將會惡化。另外，美國在上周五公佈了針對俄羅斯新制裁的部分細節，兩國還就敘利亞可能發生的化武襲擊互相警告。

「包括巴西里耳、土耳其里拉和俄羅斯盧布在內的一些脆弱的貨幣可能繼續承壓，從而阻止美國投資者將投資組合分散到殖利率更高的新興市場，」 NatWest Markets 的外匯策略負責人 Mansoor Mohi-uddin 表示。「美元未來幾個月的中期前景依然向好。」

聯儲會主席鮑爾上週五表示，美國經濟的強勁程度支持逐步升息。

一個月風險逆轉指標顯示，儘管新興市場貨幣走高，但期權交易員上周最為看跌里拉、蘭特、盧布和里耳。衡量 8 種新興市場貨幣套利交易回報的一項彭博貨幣指數自 7 月底以來已下跌 4.9%，料創 2016 年 11 月以來最大單月跌幅。

EPFR Global 數據顯示，投資者繼續逃離新興市場