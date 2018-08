三大動能加持 法人圈估旺宏Q3營收季增有望挑戰四成

受惠於進入產業旺季,加上 8 月起大客戶任天堂開始拉貨,此外 NOR Flash 及 SLC NAND 量價齊揚,法人圈傳出,旺宏 (2337) 第三季營收的季增率有機會上看四成。旺宏第二季營收 88.80 億元,單季歸屬母公司稅後淨利 23.27 億元,年增 278%,單季每股淨利 1.3 元,累計今年上半年合併營收達 179.41 億元,歸屬母公司稅後淨利達 42.09 億元,每股淨利 2.36 元。



此外,旺宏 7 月合併營收 30.46 億元,月增 9.1%,累計今年前 7 個月合併營收 209.87 億元,年增 30.8%,法人圈估算,旺宏受惠於遊戲機大客戶任天堂強勁的拉貨,加上 NOR Flash 和 SLC NAND 量價齊揚,同時先進駕駛輔助系統 (ADAS) 及自駕車,對 NOR Flash 需求日甚,旺宏在車載市場市佔率持續拉升等多重挹注下,旺宏第三季營收成長力道強勁。