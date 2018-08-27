盤前財經大事搶先讀2018年8月27日

今日操盤前瞻

股東會：安格

法說會：華新科、彰銀、大洋、可成、鈊象、光鼎、英業達、台灣大、至興、中租 - KY、朋程、恒耀

除權息：聯華、中橡、洋華、智擎、譜瑞 - KY、橘子、居易、胡連、慶豐富、建大、鈊象、喬本、南仁湖、晶心科、金益鼎、新麗等

減資暫停交易：華冠

IFA 展本周登場 宏碁、華碩新品將亮相 組裝廠迎拉貨潮

歐洲 IFA 展 8/31 至 9/5 將在德國柏林登場，全球近 1800 家廠商新品爭奇鬥豔，今年展覽主打語音與科技產品對話、智慧家庭場景打造等重點，國際大廠包含三星、中興、華為等都有新品亮相，而台廠華碩 (2357-TW) 與宏碁 (2353-TW) 等，也將發表新品，宏碁船發表新版本智慧佛珠，華碩則將推出新款家用筆電，搶攻下半年聖誕假期旺季需求。閱讀全文...

公銀、民銀房貸大戰 利率殺到見骨 轉攻不同客群

根據中央銀行最新資料顯示，5 大行庫 7 月新承作房貸加權平均利率進一步下滑為 1.62%，創歷史次低紀錄，點燃公股、民營銀行布局第 3、4 季房貸大作戰。其中，甚至有民營銀行祭出房貸利率跌破 1.6% 的專案，僅 1.58%，比 5 大行庫新承作房貸平均利率還低；利率殺到見骨後，公、民營銀行改攻不同客群。閱讀全文...

〈觀察〉網購還是取代不了實體 2 份財報證實百貨業仍穩穩賺

各大網購平台正深化零售業布局，不過，隨著景氣回溫，加上各大百貨皆加強餐飲品牌布局、不斷引進首次來台新品牌，還是有效吸引來客，可觀察到遠百 (2903-TW)、京站 (2942-TW) 上半年財報表現皆不差，顯然實體店仍有其優勢，不見得與網購業者此消彼漲。閱讀全文...

下市劇落幕？馬斯克官網聲明 已放棄私有化計畫

特斯拉 (TSLA-US) 執行長兼董事長馬斯克在數週前拋出私有化公司議題後，上週五 (24 日) 晚間又公開表示，特斯拉將維持上市。他在特斯拉網站的官方公開聲明，由於股東抵制以及一些使此提案不具吸引力的後勤障礙，他已放棄私有化公司的想法。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉全球新興股、匯儼然已步上鋼索！

國際金價於 2018 年 8 月 15 日，第一次跌破 1,200 美元 / 盎司；反彈不到半個月時間，於 8 月 23 日正式告別 1,200 美元 / 盎司，當天以 1,185.4 美元 / 盎司收盤；看來這次真正是多頭最為受傷時刻。目前美元指數正由高點 97.59 點正往回走，金價與美元指數到底最後會是誰牽引誰？閱讀全文...



