〈理財〉公銀、民銀房貸大戰 利率殺到見骨 改攻不同客群

根據中央銀行最新資料顯示，5 大行庫 7 月新承作房貸加權平均利率進一步下滑為 1.62%，創歷史次低紀錄，點燃公股、民營銀行布局第 3、4 季房貸大作戰。其中，甚至有民營銀行祭出房貸利率跌破 1.6% 的專案，僅 1.58%，比 5 大行庫新承作房貸平均利率還低；利率殺到見骨後，公、民營銀行改攻不同客群。

銀行業者指出，依照往年資料顯示，民眾新增房貸多落在第 4 季，因此不少業者提前布局新一季的房貸專案，公股、民營銀行各有主打客群，民銀搶攻首購、理財客戶轉貸或是換屋族，公股則偏好千大企業員工。

以永豐銀行為例，最新房貸專案利率 1.58% 起，貸款成數最高 85 成，貸款期限最長 30 年，滿足購屋、轉貸、融資、增資等客戶需求。

而渣打銀行，房貸利率同樣 1.58% 起，貸款成數最高 85 成，貸款期限最長也是 30 年，但是限指定理財客戶申貸，且房子需位於雙北、經鑑價金額達 2000 萬元，或是轉貸戶才能申貸。

台北富邦銀行和台新銀行房貸利率分別為 1.75%、1.71% 起，貸款成數皆為最高 8 成，主要客群也都是首購族或換屋族，只是台新銀行有年齡 20-65 歲的限制。

公股行庫部分，一銀房貸利率 1.62% 起，貸款成數最高 8 成，貸款期限最長 30 年，而主要客群限定須要是「Fortune 雜誌編列為全球 500 大企業之在台分公司員工」。

台銀房貸專案願意貸放的客群也要求「2500 大企業員工之新貸、轉貸」，房貸利率 2.05% 起，最高放貸成數 8 成，貸款期限最長 30 年。

兆豐銀行房貸利率達 2.9% 起，貸款成數也是 8 成，而主要客群鎖定「購屋所有權登記 3 年以內，辦理無自用住宅者為房屋所有權登記 2 年內」的客戶。

銀行業者表示，房貸戶只要備齊必要條件申請貸款後，銀行會依據房屋坪數、座落區域及周邊生活機能等因素進行不動產估價，並進一步根據客戶基本條件、信用狀況、還款來源、負債比、不動產估價結果等因素審核並決定貸款案件准駁與否。