IFA展本周登場 宏碁、華碩新品將亮相 組裝廠迎拉貨潮

歐洲 IFA 展 8/31 至 9/5 將在德國柏林登場，全球近 1800 家廠商新品爭奇鬥豔，今年展覽主打語音與科技產品對話、智慧家庭場景打造等重點，國際大廠包含三星、中興、華為等都有新品亮相，而台廠華碩 (2357-TW) 與宏碁 (2353-TW) 等，也將發表新品，宏碁船發表新版本智慧佛珠，華碩則將推出新款家用筆電，搶攻下半年聖誕假期旺季需求。

而台組裝供應鏈廠，包含英業達、廣達與仁寶等，隨著各品牌廠推新品搶市，下半年拉貨潮動能也將正式啟動。

迎接今年底耶誕節全球最大的採購旺季，歐洲 IFA 消費子電子展 8/31 至 9/5 將在柏林登場，今年國際大廠包括三星、LG、飛利浦、Sony、中興、華為等 1800 家全球大廠，新品將陸續亮相。

IFA 將提前在 8/29、30 舉辦各廠商的媒體見面會，外傳宏碁可能發表最新版本的智慧佛珠與電競新品，華碩 (2357-TW) 緊接著近期一系列新品發表，也將發表新款消費型家用筆電，旗下首款電競手機 RPG Phone 討論度高，是否在 IFA 亮相，同樣引發關注。

智慧家庭是 IFA 今年一大主題，主辦單位規劃 3000 坪場地給 70 家廠商展示智慧家庭以及互聯網應用，飛利浦的「魔鏡」，可以測出體重及播報天氣，甚至用語音控制燈光亮度，LG 的衣物護理機可用語音喚醒，海爾 (Haier) 的食聯網、衣聯網將讓冰箱、洗衣機等更加智能化，各大廠將打造出智慧家庭場景及實際應用，成為今年展覽最大亮點。

家電大廠 LG 也將展出全球最大 Micro LED 175 吋電視，三星則預計發表 8K OLED 無邊框電視螢幕，兩家韓國廠商的電視大戰，從 LCD、OLED 演變到 Micro LED，新型產品格外吸睛。

而穿戴與運動設備裝置同樣在 IFA 展中受關注，Fitbit 就傳將在 IFA 展中推出 3 款新型運動手錶，包括觸控螢幕及防水功能等。Fossil Group 力拚進入智慧手錶市場，外界推出，今年 IFA 同樣能一睹新品風采。

IFA 去 (2017) 年參展人數超過 25 萬人，其中超過一半是專業買家，成交金額約 38 億歐元 (約新台幣 1350 億元)，年增 3%。根據調查，全球 2017 大型智能家電達銷量 2.5 萬台，年增 90%，今年，智能家電種類將逾 7000 種，增加近半，今年銷量與金額有望大幅增長。