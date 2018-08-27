823豪雨災情 岱稜及康那香倉儲貨物受損可獲保險理賠

台灣中南部 823 豪雨災情嘉義及台南所受影響最大，台南市設廠業者真空鍍膜業者岱稜 (3303-TW) 及不織布產品業者康那香 (9919-TW) 倉儲成品皆有受損，但兩廠表示，貨品皆有投保，因此將可尋求災損理賠。

統一 (1216-TW)、桂盟 (5306-TW)、鉅橡 (8074-TW) 則設廠於嘉南地區，三家業者皆表示，未受豪雨損害，PCB 業霖宏 (5464-TW) 則設廠在此次重災區的嘉義，霖宏主管今 (27) 日指出，公司廠房在嘉義地勢較高的民雄工業區，並未受豪雨成災影響。

岱稜在台南麻豆設有兩座生產線，一座因防範得宜未受影響，另一座則受水患侵入，造成倉儲成品受損，損失情形正在清點中，8 月出貨、營收可能略受影響，而目前所有生產線均在 26 日完全進入正常生產。至於在台南佳里的康那香，根據台南生產線回報，本次豪雨在外圍倉儲部分受損，損失情形正在清點中。

岱稜在下半年進入產業旺季，目前的接單直透年底，公司並已執行擴廠方案，預計主要設備將於第 4 季陸續完成安裝及量產，法人估產能至少增加 20%，加上產品調價陸續生效，有助挹注明年業績成長。

岱稜 7 月營收以 2.17 億元創 21 個月來新高，月增 15.69%，年增 12.42%，累計 1-7 月營收為 13.56 億元，年增 9.91%。

岱稜第 2 季稅後純益 3732 萬元，季增 4.1%，也較去年同期由虧轉盈，每股稅後純益為 0.39 元。岱稜上半年稅稅後純益 7317 萬元，較去年同阿由虧轉盈，上半年每股純益為 0.77 元。岱稜明 (28) 日將應邀在 OTC 召開業績發表會。