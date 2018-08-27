下市劇落幕？馬斯克官網聲明 股東抵制且後勤阻礙多 已放棄私有化計畫

特斯拉 (TSLA-US) 執行長兼董事長馬斯克在數週前拋出私有化公司議題後，上週五(24 日) 晚間又公開表示，特斯拉將維持上市。

8 月初，馬斯克在推特上發文說，他考慮以每股 420 美元的價格收購特斯拉，甚至稱自己已掌握所需的資金來源。在宣布此消息後，各界質疑聲浪不斷，他甚至也遭監管單位調查的威脅。

如今，他在特斯拉網站的官方公開聲明，由於股東抵制以及一些使此提案不具吸引力的後勤障礙，他已放棄私有化公司的想法。

馬斯克同日也發電子郵件給全公司員工，告知此計畫之變更，聲稱「深思熟慮後，我得出的結論是，在可預見的未來，特斯拉維持上市是公司最佳路徑。

私有化當然有許多吸引人的理由，但這並非明顯的決定，衡平而言，維持公開上市似乎最能滿足特斯拉眾人以及已投資我們未來的人之利益。」

特斯拉股價走勢

數日前，曾預估特斯拉股價上看每股 4000 美元的特斯拉大多頭、ARK Invest 執行長 Cathie Wood 表示，如果馬斯克要讓公司私有化，恐怕他會毀了自己所有對公司電動車設下的目標，因為行動服務、自動卡車車隊、公用能源儲存，甚至無駕駛的空中客機..... 馬斯克這些巨大的計畫都必須具備龐大規模的企業才有能力進行，一家私人企業是不可能辦到的。

今年二月喊出特斯拉股票 4000 美元之說的 Wood 上週三公開一封給馬斯克和特斯拉股東會的信件，內容懇求他們不要讓公司下市。他認為如果維持上市，股價可以在 5 年內從 700 美元上漲到 4000 美元，理由是特斯拉會從資金密集的汽車製造業朝軟體方面轉型，因為這是特斯拉的強項。

他上週五表示，「這場遊戲他們早就拔得頭籌，因為他們有數據，他們的晶片甚至領先 Nvidia 晶片 3 年，而且他們有遠見，例如很早很早以前就著手自動計程車網絡。」

Wood 稱，馬斯克是「那種你需要的人，一個有遠見但有時會對公開市場短暫灰心的人，但他如果堅持下去並照生產時間表好好表現，公開市場也會給他極大回報。」

New Street Research 技術基礎設施研究主管 Pierre Ferragu 也看好特斯拉，認為該公司如果維持上市，7 年後有與奧迪和 Jaguar 這類的豪華車廠相提並論的能力。

New Street 將特斯拉股票 12 個月的目標價定在 530 美元，並認為該公司到 2025 年前可達 1200 美元至 2000 美元，但關鍵點在產量數據。