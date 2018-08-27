江蘇寧滬(00177-HK)6個月多賺31%不派息

江蘇寧滬(00177-HK)公布，截至2018年6月30日止6個月股東應佔溢利24.88億元(人民幣.下同)，同比升30.98%。每股基本盈利49.39分。不派息。

該集團實現道路通行費收入約35.93億元，同比增長約5.62%，通行費收入約佔集團總營業收入的約69.89%。滬寧高速日均流量96269輛，同比增長約5.73%，其中客車流量同比增幅約為6.43%，貨車流量同比增長約3.06%，客貨車流量佔比分別約為79.83%及20.17%，保持相對穩定；滬寧高速日均通行費收入約1339.96萬元，同比增長約5.07%，佔集團通行費總收入的67.49%。

報告期內，寧常高速、鎮溧高速、無錫環太湖公路交通流量依然表現突出，交通流量同比增長分別約為14.41%、16.22%、19.80%，日均交通流量與收入增幅均高於路網內其他道路；2016年末新開通常嘉高速表現搶眼，與去年同期相比流量增幅為約33%。廣靖高速由於江廣高速擴建限貨導致貨車流量波動較大，同比下降約3.7%。

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