【華冠投顧】台股回檔整理期至少到月底 看好「紡織」避開「這族群」

◆盤勢分析

焦點個股 : 2327 國巨、2492 華新科、5439 高技、4438 廣越、1477 聚陽

＜大盤分析＞

昨日提到「台指期放量站上本月開倉以來的高點，空頭全數被軋，邏輯上不應再回頭，否則空單就有機會跑掉了... 若是短線可以軋空卻不放量拉高軋空，那麼就要提防空方重新取回發球權」。

昨夜美股僅小跌，但今日台指期卻直接開低在昨日早盤爆量殺低的起點之下，軋空破功反被空方奪回發球權，隨後一路殺破昨低，即便亞股普遍拉尾，台股卻依舊疲弱，終場大盤 - 53 點，Ｋ棒形成陰線吞噬型態，OTC 指數 - 1.11%，低點與收盤價同創波段新低。

今日收週線，空方重掌發球權且下週又將進行摩台期結算，因此接下來須提防大盤再度跌破年線，不過由於現貨殺低無量、投信連日買超、下檔護盤不弱、融資持續降低，所以對盤勢看法維持不變～短線反彈無量終須下，回檔整理期持續到月底，震盪區間介於 10600 點至 10900 點，操作上「多空雙向」操作。

＜空方族群＞

近日大盤反彈但 OTC 指數逐日走弱，操作上具備「多空雙向」操作的空間，其中有個高基期族群，不少成分股均出現頭部成形跡象，是可以留意的空方標的，其中昇楷帶領會員放空的個股，今日更大跌摜破Ｍ頭頸線一度逼近跌停，這是哪個族群？頭部成形個股又是哪些？歡迎加入昇楷 Line@，到主頁看盤後分析文便一清二楚。

＜被動元件族群＞

昨日被動元件族群一堆二線股再度破底，三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》亦失守五日線和十日線，不過今日國巨獲得摩根大通證券力挺，股價聞訊走高並帶動族群反彈，然而整個族群籌碼紊亂的狀態仍未見明顯改善，後市還是要提防刻意殺低取量掃停損之可能性。

＜PCB 族群＞

PCB 族群《2368 金像電》、《6108 競國》、《5439 高技》因為正乖離較大，仍舊用五日線或向上趨勢線作為停利點（金像電與競國今日量縮回測，明日若不彈便可先作停利）。其餘強勢股《4958 臻鼎 - KY》、《3044 健鼎》、《3037 欣興》、《8046 南電》，仍沿著上揚月線操作，以下跌帶量或跌破支撐作為停損停利。

＜紡織族群＞

紡織族群上下游產業鏈 Q2 財報表現分歧，而這週介紹的強勢股便主要鎖定在財報亮眼的上游聚合、酯粒以及下游成衣廠身上，聚合及酯粒個股包括《1402 遠東新》、《1413 宏洲》、《1409 新纖》，其股價位於歷史高檔，上檔幾無套牢壓力，成衣廠《1476 儒鴻》、《1477 聚陽》、《8916 光隆》、《4438 廣越》從週線角度來看才剛剛突破中長期大底的頸線位置。上列個股今日漲多回檔，後市逢回量縮可留意。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

