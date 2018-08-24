【顧德投顧】聯準會會議紀錄偏鷹,台股受壓,布局可能政策受惠股

◆盤勢分析

美股昨日受到川普律師柯恩願意認罪協商一事影響, 再度下跌 76 點, 我們覺得美股的政治風險目前對我們的影響不大, 而且除非柯恩能提出非常明確的證據, 證明川普使用誤導美國大眾的資料, 或是勾結俄國, 不然被彈劾的機率真得很小, 更何況, 這也不一定是壞事, 川普主導美國跟中國的貿易糾紛, 如果川普下台, 貿易戰可能就不藥而癒, 自然消除, 這樣對台灣無非好事一件, 所以川普如果真的下台, 其實也不一定是壞事

台股最近這一個月, 最重要的事莫過於美國聯準會升息情況, 目前市場預期九月將再升息一碼, 如果成真, 對台股及其他新興市場又會帶來壓力, 上周土耳其的事件非常可能重演, 不過現在看來這些都還算是短期雜音, 最麻煩的莫過於中美貿易戰, 今天是中美談判的第二天, 應該今天晚上就會公布結果, 如果沒有好結果, 也不用太意外, 接下來就是貿易戰的聽證會, 下下禮拜開完就會確定大致的項目, 接下來就看雙方的互動了, 我們也會幫投資朋友持續關注相關消息, 如果有最新變化, 也會第一時間為投資朋友掌握

台股最近可能有機會的族群就是藍天概念股了, 就是因為大陸環境政策, 而被停產, 停工的受惠股, 大陸近年來越來越重視環境保護, 畢竟為了永續生存, 總不能持續認受高汙染產業, 國民所得提升, 對於環境也會有所要求, 相關的產業包含水泥或是印刷電路板, 都是可能受惠族群, 投資人可留意

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