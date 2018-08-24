觀望美中貿易戰 台股反彈待放量 投資聚焦高殖利率族群

台股今 (24) 日開平走低，維持 10800 點上下震盪，終場指數下跌 53 點收 10809 點，成交量僅 962 億元，連 3 日跌破千億元；對此，法人表示，今年台股四度回測年線均獲反彈，顯見台股下檔支撐力道，未來國際市場若無利空衝擊，站穩年線依舊可期待，投資布局上留意低波動、現金殖利率高的類股。

觀察今日盤面，權值僅塑化和金融族群有所表現，但未能延續反彈力道，另量縮整理的被動元件族群漲幅明顯，至於近期表現較佳的紡織、鋼鐵等傳產類股則出現調節賣壓。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，指數 13 日長黑 K 線摜破均線支撐後，持續於年線附近整理，近期缺乏主流類股帶領，多方集中於傳產族群操作，反彈站回年線仍偏弱勢，加上全球局勢存有變數，資金續偏觀望，連續三個交易日成交量不足千億。

目前美國針對中國 2000 億美元商品加徵關稅進行聽證會，由於涉及範圍廣大，特別是電子產品多受牽連，市場觀望氣氛濃厚，周書玄建議，現階段策略宜偏保守，留意低波動、現金殖利率高的類股。

此外，中國環保政策趨嚴，供給受到壓抑有利原物料走升，水泥、鋼鐵族群相對有撐；紡織股部分，則可挑選美中貿易協商期間，受惠於轉單效應的廠商；塑化廠低價原料庫存有利差優勢，報價反映上游原物料上漲，整體獲利持續改善。

至於電子股旺季，仍看蘋概股表現，指標之一的光學權值修正至年線以下，蘋果壓低成本，零組件價格調整恐將使供應鏈獲利承受壓力；而智慧型手機市場趨於飽和，換機需求有待觀察，蘋果新產品又集中於下半年推出，市場購買力也是變數，相關個股布局仍應謹慎。

被動元件族群方面，周書玄認為，股價與財報表現的矛盾主要來自籌碼面，股價經過大幅回檔修正後，止穩彈升空間值得觀察。