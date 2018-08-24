元太今年營收估持平 毛利率可望超越去年41.3%以上

元太 (8069-TW) 今 (24) 日召開法說會，估下半年電子書出貨將優於上半年，但全年小幅衰退，但包括電子紙貨架標籤、電子紙筆記本、電子紙數位看板等新應用出貨則持續成長，預估全年營收約可與去年持平，下半年受惠於成本控管及產品組組合優化，將拉升毛利率到水準以上，預估今年毛利率可望超過去年 41.3% 水準。

元太指出，展望下半年，電子書閱讀器因客戶新舊產品轉換進行庫存調整，全年度出貨量預期將較去年小幅衰退，但是下半年則將較上半年成長；電子紙貨架標籤部分，受惠歐洲及中國市場新零售市場持續發展，預期下半年出貨量穩定成長。

電子紙筆記本則下在教育市場、雙螢幕筆電應用等新產品上市推升下，今年成長動能可期，出貨持續成長；電子紙數位看板布局商業應用市場成果顯現，將帶動出貨量較去年高度成長。

元太同時透露，在先進彩色電子紙（ACeP）布局上，已經進入商轉送樣階段，初期目標將鎖定商業應用、店頭廣告看板等市場。

元太第 2 季稅後純益 8.61 億元，季增 20 倍，年增 7.89%；每股純益 0.77 元；上半年稅後純益 9.02 億元，年減 5.5%，每股純益 0.8 元。

元太前 7 月營收 78.78 億元，年減 5.87%，在各新應用出貨成長下，下半年可望逐步趕上，今年權利金收入與去年差異不大，下半年毛利率在產品組合持續優化及成本控管下將可回升，全年毛利率將可維持去年 41.3% 水準或是之上。