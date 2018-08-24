無懼外資放暑假 全球前十大強勢股市 亞股包辦冠亞軍

今年夏天利空頻傳，投資氣氛也隨之緊張，但從全球股市震盪走高 3% 來看，市場行情並不差，法人表示，觀察今年 7-8 月全球股市表現前十強，亞股囊括 4 席，且一舉包辦冠亞軍寶座，反映亞洲在基本面優勢下，在金融市場遭遇逆風時，股價持續仍堅定上攻。

暑假為民眾休假出遊旺季，投資市場一直以來都有「外資放暑假」一說，特別是今年暑假消息面紛擾不斷，金融市場也隨之震盪起伏，但觀察暑假全球股市表現，不少區域股市反而異軍突起，尤以亞股表現最吸睛，前十大強勢市場包辦了四席。

根據 CMoney 統計，今年暑假前十大強勢股市，印度和菲律賓分別以 8.71% 和 7.97% 奪下冠亞軍寶座；另外，馬來西亞和泰國股市也分別以 7.47% 和 6.07% 緊追在後，優於同期間上漲逾 3% 的 MSCI 世界指數。

摩根亞太入息基金產品經理張致寧表示，隨著下周將進入亞太區歷年傳統消費旺季，看好亞洲企業獲利有望獲得進一步挹注，並同步助漲亞股表現。

儘管近期國際多空交雜，牽動亞股表現，但張致寧分析，美國聯準會穩步升息，加上總統川普頻頻出招，市場震盪難以避免，但亞太國家財政體質持續改善，基礎建設成長空間大，財政政策刺激具有施展空間，且各國政策改革紅利遍地開花，均有望增添股市漲升動能。

此外，亞洲企業獲利引擎維持強勁成長動能，法人預估，今年企業獲利可望繳出 14% 的年增率，即便在今年基期墊高後，明年仍可望維持雙位數成長，對照今年來亞股普遍向下修正，相較於創下最長牛市的美股，可望吸引資金青睞，並同步助漲股價指數。