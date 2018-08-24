新興股市遇逆風 國際法人紛搶進兩大類股

強勢美元壓抑新興市場的漲升空間，讓全球經理人對於新興股市加碼態度轉趨保守，不過，法人表示，新興市場企業的每股盈餘成長率仍高達雙位數，仍具投資價值。此外，觀察今年國際法人資金，普遍從去年的原物料轉移至科技、金融類股，建議投資人可多加留意。

觀察過去國際法人投資新興市場，資金主要聚焦在原物料類股，但在新興市場基本面、產業面發展下，對照 MSCI 新興市場指數 2000 年與 2018 年各類股的占比，可以明顯發現科技、金融、選擇性消費的比重大幅彈升。

以最新的 MSCI 新興市場指數前 15 大持股來看，高達 85% 以上都集中在科技與金融兩大產業，且除了權重占比攀升，統計新興市場 2016 年以來的股價表現，也同樣是科技等循環性類股勝出。

摩根全方位新興市場基金產品經理張乃文表示，今年受到強勢美元與阿根廷、土耳其等新興國家債信危機進一步擴大影響，造成市場震盪，新興股市回軟整理，反而讓新興股市目前評價面，再度處於合理水位，股價淨值比甚至不到長期平均水準，投資價值浮現。

此外，在美國聯準會採溫和升息漸進式縮表，配合新興市場基本面續揚，只要未來新興貨幣不再大幅度貶值，資金可望回補新興市場，有利其未來表現。

至於投資人關注新興市場哪個區域可作為布局重點，張乃文認為，亞洲國家普遍體質良好，例如新加坡、台灣、泰國的經常帳佔 GDP 比重都超過一成，另而印度、印尼與馬來西亞雖然相對於外匯儲備來看，具有較大的美元資金需求，建議可多加留意。