粉碎部門收攤傳言！華碩7月手機銷售勁揚45% Q4力拼獲利

華碩 (2357) 智慧型手機陷入苦戰，近日傳出部門績效不佳恐遭裁撤，但遭華碩官方否認。而針對手機銷售狀況，該公司也發出利多訊息表示，儘管手機市場戰況激烈，其 ZenFone 5 系列新機銷售仍傳捷報，7 月整體銷售強勁成長達 45%。不過，原定手機部門力拼本季轉虧為盈的目標時程，如今延後至第四季，今年轉盈再添變數。



華碩指出，根據知名市調機構最新統計資料顯示，上個月才盛大推出的新一代全螢幕美型機 - ASUS ZenFone Live (L1)，因兼具 5.5 吋 18:9 全螢幕、3000mAh 長效電池、快速臉部解鎖等功能，加上搭配電信商獨家資費，一舉奪下 7 月份 Android 單機王冠軍寶座。



該公司說，如再加上持續熱銷的新一代 ASUS ZenFone 5/5Z 與性能電力怪獸 ZenFone Max Pro，旗下智慧型手機在 7 月份整體銷售強勁成長 45%，預計後市銷售展望將漸入佳境。



華碩強調，該公司有信心與決心在智慧型手機市場中，持續以頂尖的創新與研發設計實力，為消費者打造更多超乎想像與期待的多元產品應用，並持續朝部門轉虧為盈的目標邁進。