宏碁攜手摩曼頓 首創eSport店中店 攻電競、智慧、運動商機

面對科技與運動創新結合的商機，宏碁 (2353) 攜手台灣知名連鎖休閒運動通路品牌 - 摩曼頓首創 eSport 店中店，以「電競、智慧、運動」概念，引進電子競技運動相關商品，有電競周邊、智慧穿戴裝置、MR 體感腳踏車，週四 (23 日) 啟用。宏碁指出，摩曼頓 eSport 店中店第一波選定新北市的板橋府中旗艦店以及台中太平二店，現場提供互動體驗並展示銷售服務。宏碁週五 (24 日) 股價逆勢上漲，盤中最高漲幅 1.2%。



宏碁泛亞營運總部暨台灣區總經理侯知遠表示，宏碁很早就投入運動科技領域發展，如穿戴式裝置智慧手錶、智慧佛珠等；且隨著電競納入運動項目，宏碁也推出電競筆電與週邊。



此外，宏碁也觀察到 vSports 即將成為全新的一種運動方式，VR 技術帶來不同以往的沉浸感體驗，因此推出 MR 體感腳踏車，甚至針對專業健身的 MR 飛輪，未來預計也將受青睞。



侯知遠表示，宏碁先前於電信通路導入電競產品銷售，這次又在運動通路創立 eSport 店，與摩曼頓合作，透過其在年輕族群及潮品牌專業通路經驗，相信可以偕同創造新商機。