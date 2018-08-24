阿里將建"智能重慶中心"

從正在召開的阿里巴巴“雲栖大會·重慶峰會”上了解到，阿里“智能重慶中心”正在加緊建設中，未來將落地兩江新區服務貿易產業園。據介紹，該智能中心將作為阿里巴巴及其合作夥伴的區域中心，在智能製造平台、物聯網平台、智能網聯汽車、新零售、新金融、城市數據大腦等領域，助力重慶打造大數據、人工智能等產業。

會上，重慶市城管委、重慶江北機場分别與阿里雲達成戰略合作。其中，在智能停車領域，阿里雲將借助ET城市大腦匯聚全市實時全量的停車資源信息，進行區域泊位信息監控和預測，併結合城市動態交通信息與交警聯動，提供出行規劃、流量引導、停車誘導等多種服務，為政府進行區域泊位規劃優化提供輔助支撐，從靜態交通層面提升城市交通暢通度。至2020年將完成全市聯動。

重慶江北機場也宣佈與阿里雲合作，將人工智能運用到城市交通管理及智慧機場建設。阿里雲ET航空大腦將與機場共同就旅客分級安檢、人臉識别一證通關、會員合作、機場智能營銷等領域展開全面合作，提升機場智能化運行能力。

來源：中國證券網

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