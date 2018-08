為爭取年輕人認同 寶潔打算註冊「WTF」等商標

跨國消費品製造商寶潔 (Procter & Gamble) (PG-US) 為吸引千禧一代,決定把一些年輕人愛用的縮略詞,做為新產品品牌的名稱。

據《CNBC》報導,寶潔已向美國專利商標局申請使用「LOL(Laughing Out Loud)(笑死)」,「WTF(What The F---)(什麼鬼)」,「NBD(No Big Deal)(小事啦)」和「FML(F--- My Life)(厭世)」等名稱,用在液體肥皂,餐具洗滌劑,硬表面清潔劑和空氣清新劑做為商標。

寶潔法律顧問 Megan Hymore 律師於今年 4 月提交了申請,但到目前為止,結果是 TBD(還未決定)。行業網站 Ad Age 的一份報告顯示,美國專利商標局希望能得到寶潔進一步的申請澄清,要到明年 1 月才會對此申請做出回應。

雖然寶潔尚未對此舉發表評論,但這可能是吸引年輕消費者的戰略的一部分。董事會成員 Nelson Peltz 先前曾指出,千禧一代喜歡一些特定品牌,會使他們有情感依戀。

但過去也有失敗的例子,例如微軟在招募實習生時,人資故意使用一些「BAE」等縮寫,希望與年輕人拉近距離,結果帶來了反效果。

除了 3 個字母的首字母縮略詞,寶潔還在同樣的清潔類別中,申請了「Home Made Simple」商標。