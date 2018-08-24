員工頻頻跳槽蘋果 特斯拉聲明：祝福…我們的錢比蘋果少100倍

根據 LinkedIn 2018 資料顯示，自 2017 年底以來，已有數十名特斯拉前員工跳槽到蘋果 (AAPL-US) 任職，，除了參與蘋果無人車計畫之外，還加入產品開發，而特斯拉對跳槽蘋果的前員工發表聲明表示祝福。

特斯拉自傳出私有化以來股價一度飆高 11%，但因買家遲遲未有最終定論、美證管 (SEC) 發傳票徹查、供應商遲遲未拿到款項、汽車良率不佳等利空消息拖累，股價搖搖直落。昨日 (23 日) 股價下跌 0.48%，來到每股 320.10 美元。

特斯拉昨日 (23 日) 股價下跌 0.48%，來到每股 320.10 美元。

根據 LinkedIn 2018 資料顯示，蘋果公司已聘請至少 46 名特斯拉員工。其中八人為工程實習生。今年蘋果還聘請前特斯拉自動駕駛輔助系統 Autopilot、品保、動力系統人員、機械設計和韌體工程師以和多位全球供應鏈經理。

這些人有些是直接從特斯拉跳槽，或加入蘋果前已從特斯拉離職或被解僱。

目前傳出蘋果更嚴格地控制製造產品過程及使用的設備，積極招募專才。這些跳槽蘋果的特斯拉前員工，不乏是前特斯拉 (TSLA-US) 製造、資訊安全和軟體工程師，以及供應鏈專家。

他們不僅參與無人車「泰坦計畫」(Project Titan)，還參與其他產品開發項目，如軟體、顯示器、光學電池。

特斯拉發布完整聲明，表示祝福離職員工。(圖：9to5mac.com)

針對特斯拉與蘋果人才競爭問題，特斯拉昨 (23 日) 發布聲明表示，我們祝福他們。特斯拉目前處境艱難，我們的錢比蘋果少 100 倍，所以蘋果當然可以付更多利誘搶人。截稿前，蘋果並未對此回應。

特斯拉首款平價電動車 Model 3。(圖：AFP)

近年特斯拉員工紛紛休假、自願離職，已重創內部員工士氣。特斯拉對此表示與事實不符，特斯拉自願離職的人數在過去一年減少三分之一，而且還招募了蘋果和其他公司的人才。

今年最著名的就是前特斯拉工程師副總 Doug Field 重返蘋果陣營。

Field 於 2013 年離開蘋果加入特斯拉，早前曾擔任蘋果的硬體工程副總裁。在特斯拉任職期間，他負責開發新車，包括特斯拉首款平價電動車 Model 3。然而，本月初 Field 重返蘋果，投入無人車泰坦計畫。

現任和前任特斯拉員工表示，特斯拉內部工程師和技術人員目前士氣低落，因為 Field 休假充電後就再也沒有回到特斯拉。

特斯拉執行長馬斯克。 (圖：afp)

特斯拉員工離職浪潮的主因

蘋果企業領導力、更具競爭力的薪水和產品開發，加上加州舊金山灣區是全球生活費最高的地區，都促使特斯拉員工紛紛轉投蘋果陣營。

消息人士透露，蘋果支付「一般技術人員，軟體和製造工程師」薪水的 1.5 倍，且蘋果股票比特斯拉更具吸力。

許多特斯拉員工已盡快出售他們的股票期權，以平衡薪資和高物價水平。

特斯拉與蘋果搶人大戰並非新鮮事，先前執行長馬斯克 (Elon Musk) 曾表示，假如在 Tesla 不能成功，便轉到蘋果工作吧！「蘋果只是特斯拉的墓地。」