〈財報〉大家都喜歡留鬍子？寶潔財務長把營收下滑怪罪於消費者習性

寶潔公司 P&G (PG-US) 週二 (31 日) 公布了上一季度財報。受到價格下降、製造幫寶適紙尿褲和吉列剃刀產品需求下滑的影響，銷售額低於華爾街預期。

寶潔股價週二股價上漲 0.85% 來到 80.88 美元。

寶潔股價日線趨勢圖

隨著消費者習慣的演變，大型消費品製造商們正在努力增加銷售額。許多購物者選擇更新鮮的品牌或改變他們的消費形態，寶潔及其競爭對手也受到運輸和商品成本上漲的困擾，尤其是尿布和紙巾產品中使用的紙漿。

該公司的董事會成員包括激進投資者 Nelson Peltz。他表示，削減成本和提高價格將有助於 2019 財年下半年的有機銷售和核心盈利。

寶潔為全球第 2 大消費品牌，目前雀巢 (NESN-S) 為龍頭。在漲價部份，寶潔正在推行北美的幫寶適價格成長，漲幅平均高達 4%，並已開始通知零售商 Bounty、Charmin、和 Puffs 紙巾產品平均價格也要上漲 5%。

第 4 季財報顯示：

營收年增 3%，至 668 億美元。

淨銷售額成長 2.6% 至 165 億美元，低於分析師預計的 165.4 億美元。

每股純益 EPS 為 0.94 美元，高於分析師預估的 0.90 美元。

面對與亞馬遜 Amazon (AMZN-US) 保持同步的美國零售商而言，較高的價格可能不會太受歡迎。富國銀行 (WFC-US) 分析師 Bonnie Herzog 提道，儘管寶潔的價格上漲 4% 至 5%，但是否消費者在目前的環境中接受才是重點。

對於 2019 財年展望，寶潔表示其每股純益 EPS 增長為 3% 至 8%，中間數預測在 4.45 美元。

為了抗衡像 Dollar Shave Club 等新品牌所侵蝕的市場份額，寶潔在本季度將其美容業務的產品價格降低了 3%。該部門的銷售額下降 1% 至 16.5 億美元，而銷量下降 1%。

寶潔公司首席財務長 Jon Moeller 針對於該部門銷售額下降提到，消費者的刮鬍刀用量減少，而公司的降價有助於收回部分市場份額。

由於中東、非洲、和拉丁美洲的需求下降，寶潔公司的第 2 大事業群，包含嬰兒、女性、和家庭護理業務營收也下降了 2%。

運輸及物價上漲導致寶潔的毛利減少了 1.1%，對於獲利影響達 1.8 億美元。

中國區域則公布了好消息，寶潔全球第 2 大市場的中國營收成長 10%，較去年同期的 1% 成長高出了許多。

