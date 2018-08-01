關稅壓力讓寶潔也扛不住了：紙尿褲等產品北美全線漲價

美東時間周二，日用消費品巨頭寶潔（P&G）宣布，已全線提高公司旗下部分知名品牌的產品售價。

寶潔表示，已將北美市場的幫寶適（Pampers）產品提價 4%， Bounty、Charmin、Puffs 這三大紙巾品牌的售價將平均上調 5%。公司預計，這一提價舉措將在下半年到明年初體現出效果。

不僅如此，寶潔還考慮是否對美國以外的市場及其他品牌的產品進行提價，範圍可能擴大至剃鬚膏、牙膏等。

寶潔持續出現收入增長乏力，貿易戰導致進口紙漿等原材料成本攀升，同時貨運成本和能源支出驟增。此次提價代表寶潔作出了戰略調整。此前，為應對激烈的競爭、需求疲軟並爭奪市場市佔率，寶潔多年來都在降價或者提供大幅折扣。

更重要的是，作為行業領頭羊，寶潔漲價往往會推動整個行業價格走高。這樣一來，企業的漲價行為將轉嫁給消費者，從而推高通膨。而通膨走高是市場預計聯準會將進一步升息的關鍵考量因素。

寶潔首席執行官 David Taylor 表示，消費者需要忍受一些成本增加帶給他們的影響，「這個行業必須想辦法彌補投入成本的攀升。」

公司財務總監 Jon Moeller 承認，價格上漲確實會帶來不確定性，可能會打擊市場需求和銷量，影響程度取決於其他公司在定價方面的表現。他還預計，貿易關稅和地緣政治緊張，以及競爭、成本和貨幣匯率壓力或在未來一年繼續影響公司業績。

從某種角度來說，寶潔是在對賭美國經濟將保持增長態勢，押注市場有能力消化日用消費品的漲價。所幸，美國商務部周二公布的數據顯示，美國消費者 6 月的家庭收入和消費開支仍在穩步增長，第二季 GDP 增速甚至顯著加快至年化 4.1%。

寶潔提價只是實體產業應對貿易戰的最新案例。此前已經有其他日用品巨頭漲價。大量使用鋁來製造可樂罐的可口可樂之前宣布漲價，家電製造商惠而浦不久前也拿出了同樣的措施。

業績不佳

當日公布的財報顯示，截至 6 月 30 日的財年中，寶潔沒有實現原定的業績目標，其通過現有業務產生的有機銷售額僅增長 1%，遠低於一年前制定的 2% 增長目標。

寶潔的季度凈利潤年增率下滑 3%，至 98.6 億美元，攤薄後 EPS 年增率大跌 12%，至 0.72 美元。這主要是受到債務重組成本和債務相關費用的拖累。

寶潔當季核心 EPS 為 0.94 美元，市場預估 0.90 美元。銷售凈額 165 億美元，市場預估 165.2 億美元。寶潔預計全年核心 EPS 將增長 3％-8％，區間下限較前次預測此（6％-8％）有所下調。

分析師們此前就預料寶潔的業績表現可能令人失望。7 月上旬，美國投行 Jefferies Group LLC 將寶潔評級從「買入」下調至「持有」，目標價從 83 美元下調至 79 美元，預計該公司下一財年的的收入將不及預期。這已經是該投行今年至少第二次下調寶潔目標價，4 月底他們將目標價從 90 美元下調至 83 美元。

Jefferies 當時稱，寶潔的盈利能力將受到商品成本不斷上升、增長放緩、新興市場波動、美國零售市場困難、美元走強以及定價挑戰等因素的影響。寶潔關鍵商品的平均售價過去一年已上漲 15%，而公司沒有能力將更高的價格轉嫁到消費者。隨著定價環境變得更加困難，預計該公司將在十年多以來首次公布負增長。

Bernstein 分析師 Ali Dibadj 似乎也對寶潔此次漲價的效果持謹慎立場。英國金融時報援引他的話表示，與上一次大宗商品周期相比，寶潔現在將成本上漲的壓力通過漲價轉嫁給消費者，其效果將在更長時間內才能顯現出來。「這是因為他們的品牌影響力已不如以往。」

除了部分產品漲價之外，寶潔還採取了其他措施來進行積極的變革。4 月下旬，寶潔承諾在 2018 年部署至少 24 億美元的兼並收購交易和股票庫藏股。公司預計，重組行動將使今年的成本節省 5000-5500 萬美元，有望在 2019 年節省 1.2 億美元成本。

財報及漲價措施公布之後，寶潔股價變化不大。不過，今年以來該股已累計跌去約 12%：