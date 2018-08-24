傳騰訊音樂10月赴美上市 阿里業績不及預期跌逾3%

財報速遞

· 趣店將於今日美股盤前公布財報。

熱點新聞

· 傳騰訊音樂將於 10 月美國上市

智通財經網消息，騰訊音樂娛樂集團計劃於 9 月底啟動在美國上市前推介，並於 10 月上市。計劃融資 30 億美元至 40 億美元。

· 阿里業績不及市場預期跌 3.16%

騰訊科技訊，阿里巴巴集團第一財季業績不及市場預期，周四收跌 3.16%。8 月 23 日晚，阿里巴巴發布了 2019 財年 Q1 財報。財報顯示，不按照美國通用會計準則，阿里巴巴集團第一財季凈利潤為 30.38 億美元，合每股美國存托憑證攤薄收益人民幣 8.04 元（約合 1.22 美元）。FactSet 的調查顯示，市場分析師此前平均預計，不按照美國通用會計準則，阿里巴巴集團第一財季每股美國存托憑證攤薄收益為人民幣 8.28 元。

· 蘋果或為每部 5G 手機交 21 美元專利費

中國證券報報導，蘋果未來或為每一部 iPhone 支付的 5G 相關專利費達到 21 美元，主要支付對象是高通。雖然並不清楚蘋果每台 iPhone 支付的 4G 專利費是多少，但業內人士認為，實際費用應該遠高於 5G iPhone 支付的 21 美元。不過今年即將發布的新 iPhone 料將不會支持 5G 網路，因美國營運商部署 5G 網路剛剛起步。

· 蘋果從應用商店中刪除 Facebook 安全應用程序

智通財經獲悉，因違反蘋果隱私規則，Facebook 的 Onavo 安全應用程序已被蘋果從 APP Store 下架。這再次成為 Facebook 關於用戶隱私的一大詬病。這款應用為用戶提供了虛擬專用網 (Vpn)，幫助他們保持在線安全，防止惡意網站和不良行為者的瀏覽器歷史記錄。但是當你下載 onavo 的時候，你會允許應用程序與 Facebook 分享你手機上的數據。

· 螞蟻金服：嚴密監控排查涉及虛擬幣的場外交易

新京報獲悉，支付寶對於個人帳戶涉嫌虛擬貨幣交易的，會根據情節採取限制帳戶收款功能甚至永久限制收款等處理措施。接下來，支付寶和螞蟻金服會繼續嚴密監控排查涉及虛擬貨幣的場外交易行為，對重點網站和帳戶建立巡查制度。

· 谷歌系無人駕駛公司 Waymo 悄然落戶上海

華爾街見聞消息，谷歌母公司 Alphabet 旗下無人駕駛巨頭 Waymo 已悄然在上海成立子公司。8 月 23 日，全天候科技查詢國家企業信用資訊公示系統發現，一家名為慧摩商務諮詢 (上海) 有限公司今年 5 月在上海自貿區註冊。從股東資訊看，該公司由 WAYMO LLC 100% 持股，後者為谷歌母公司 Alphabet 旗下的無人駕駛公司。

· 傳特斯拉正式聘請大摩為私有化進程財務顧問

智通財經獲悉，據知情人士透露，馬斯克已聘請摩根士丹利協助完成將特斯拉私有化的過程。若確實同時聘用高盛集團和大摩，意味著馬斯克敲定了美國兩家最大的併購金融顧問。特斯拉未立即回應，大摩發言人拒絕置評。

投研觀點

· 面對迅速崛起的拼多多，阿里是如何應對的

華爾街見聞消息，阿里巴巴集團 CEO 張勇表示，連續兩個季度，下沉市場成為淘寶強勁增長的重要動力，近年來，網路用戶在低線城市和農村地區增長很快，因此阿里巴巴在這方面做了很多努力和投資，去吸引更多的消費者。

· 券商多維持小米正面評級，但擔憂毛利率

新浪港股消息，德銀表示匯兌風險及電器熒幕面板的成本上漲，將影響小米今季物聯網業務的利潤能力，故將目標價降 3% 至 22.5 港元，維持「買入」評級。瑞信科技行業分析師武廣明指，市場高估小米往後的智慧型手機銷售預測，但對海外市場的月活躍用戶增長及網路服務的變現前景維持正面看法。5 家券商認為，小米上季毛利率跌 1.8 個百分點至 12.5%，較估計低 4% 至 13%，預計人民幣及印度盧比的匯率波動，會直接影響下半年的毛利率。

· 高盛：小米業績好於預期，目標價 22 港元

智通財經網消息，高盛發表報告認為小米業績好於預期，整體收入高於該行及市場預測 19%，對小米評級「買入」，目標價 22 港元。高盛稱，上半年業績亮點在於智慧型手機收入受惠於價量齊升; 物聯網及生活產品收入年增率增 104%，這受惠於智能電視銷售增長強勁; 網路服務收入也年增率增長 64%。

野村：金山網上遊戲籠罩陰霾，目標降至 17.5 港元

經濟通中國站消息，野村發表研究報告指金山軟體前景因網上遊戲業務而蒙上陰霾，將今明兩財年的每股盈利預測下調 76% 及 30%，維持其「中性」評級，而目標價則由 21 港元調低 17% 至 17.5 港元。雖然金山預告《劍網 3》將會於明年第一季推出，惟因此高度重視的遊戲已數度延期，野村並不相信《劍網 3》能夠如期推出。野村又表示，公司的雲業務或仍面對其他大型企業發動價格戰以踢出小型企業的的不明朗因素，但相信金山的辦公室軟體 WPS 仍是亮點，並獲過去數季穩健的業績表現所支撐。

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