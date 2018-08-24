〈財報〉阿里巴巴收入4年最大 唯獲利大縮水 盤後股價跌逾3%

阿里巴巴 (BABA-US) 公布截至今年 6 月底止首季度業績，收入年增 61% 至人民幣 809.2 億元，創近 4 年最大升幅，符合市場預期，主要由中國零售業務及阿里雲收入增長帶動，以及併入菜鳥網絡與餓了麽的貢獻；按非通用會計準則，首季純利人民幣 201.01 億元，增 0.4%。

季績公佈後，阿里巴巴股價在美國早段報 186.5 美元，上漲 4.9%。不過，由於對螞蟻金服估值上升，及對集團員工獲授螞蟻股權獎勵的開支造成一次性非現金性影響，導致盈利大幅縮水，終場轉跌 3.16%，報 172.23 美元。

阿里巴巴股價

按美國通用會計準則，阿里盈利年跌 45.48% 至人民幣 76.5 億元，攤薄後每股盈餘 3.3 元。撇除對螞蟻金服員工作股權獎勵而造成的一次性非現金性影響，集團季度盈利年增 33%。首季經調整除息稅折舊及攤銷前盈餘 (EBITDA) 增 17% 至人民幣 293.59 億元。

按業務劃分，核心電商收入按年增 61% 至人民幣 691.88 億元；雲計算業務收入增 93% 至人民幣 46.98 億元；數碼媒體及娛樂業務收入增 46% 至人民幣 59.75 億元；創新及其他收入增 64% 至人民幣 10.59 億元。

截至 6 月底，中國零售平台的移動月活躍用戶為 6.34 億，較 3 月底增加 1700 萬，年增 2 成。而平台的年活躍消費者增至 5.76 億，較截至今年 3 月底止 12 個月增長 2400 萬，其中約 8 成是來自低線城市的消費者。

阿里巴巴集團首席財務官武衛表示，季內集團總收入增長達 61%，不計一次性項目的影響，季度盈利增長強勁。集團各個主要業務板塊，包括核心電商、雲計算及數字媒體和娛樂的增長，均印證了集團面向未來的客戶體驗、產品、技術及基礎設施的的投資戰略。

阿里提到，完成收購餓了麼後，已成立公司整合餓了麼及口碑兩個平台，並計劃為其進行獨立融資，投資者包括阿里巴巴、螞蟻金服及第三方投資者，截至 8 月 23 日，該公司已獲阿里及軟銀等投資者 30 億美元 (約港幣 234 億元) 的融資金額。