〈財報〉阿里巴巴上季營收年增6成1 盤前股價漲逾4%

阿里巴巴 (BABA-US) 今 (23) 日發布 2019 財年第 1 季 (截至 6 月底) 財報，營收為人民幣 809.2 億元，較去年同期大增 61%；消息公布後，帶動盤前股價上漲逾 4%。

台北時間週四晚間 8 點 17 分，CNBC 數據顯示，阿里巴巴盤前股價上漲 4.37%。

阿里巴巴盤前股價上漲。(圖：翻攝自 CNBC)

2019 財年第 1 季淨利為 86.85 億元，年減 41%；但若以非通用會計準則 (non-GAAP) 計算，淨利為 201.01 億元，較去年同期持平，每股純益為 8.04 元。

核心電商業務收入為 691.88 億元，年增 61%；年度活躍消費者，增至 5.76 億，連續 4 季淨增加逾 2000 萬。

員工股權獎勵總開支達 163.78 億，創歷史新高，主因在於，螞蟻金服估值大增，授予員工的螞蟻金服相關股權獎勵亦隨之增加。

若扣除螞蟻金服相關股權獎勵支出，獲利年增 33%，自由現金流為 263.58 億元。

由財報也可得知，阿里巴巴設立了一家控股公司，持有口碑網、餓了麼等食品配送業務。

阿里巴巴首席執行官張勇表示，阿里巴巴再度迎來一個卓越季度，用戶快速增加，新零售項目帶動未來的收入成長，公司將繼續投資戰略業務及創新，以保持競爭優勢。

阿里巴巴首席財務長武衛指出，集團各主要業務，包括核心電商、雲計算，以及數位媒體和娛樂的成長，都印證了阿里巴巴在客戶體驗、產品、技術及基礎設施的投資戰略。