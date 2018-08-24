德銀下調阿里目標價 阿里雲聯合螞蟻金服投入區塊鏈基礎設施建設

• 進軍 960 億美元新藍海 谷歌母公司押注網路安全行業

周五，華爾街見聞提到，Alphabet 旗下子公司 Chronicle 日前表示正開始討論包括向大型企業提供「全球規模」的網路安全服務的計劃，並且其網路安全平台的上市也越來越近。

一直以來，網路安全對於谷歌母公司 Alphabet 來說是一個潛在的巨大機遇。根據研究公司 Gartner 的預計，在 2018 年，網路安全產業的總支出將達到 960 億美元，未來還將繼續增加。

• 看多特斯拉到 4000 美元的最「牛」股東：強烈反對私有化

華爾街見聞周五提到，ARK Invest 創始人兼 CEO Catherine Wood 大概是特斯拉（Tesla）最鐵杆的股東了，堅持認為股價能漲到驚人的 4000 美元高位。她以超大膽的預測而聞名。

近日，Catherine Wood 公布了一封致特斯拉及其 CEO 馬斯克（Elon Musk）的公開信。除了重申特斯拉股價有朝一日將漲至 4000 美元之外，她還表達了強烈反對私有化的立場。

• 擬改名「星選外賣」 百度外賣將揮手告別外賣江湖

周五，據《財經》消息，百度外賣已於 8 月 17 日召開內部會，擬要將百度外賣改名「星選外賣」，英文名是「STAR.ELE」。這距離 2017 年 8 月餓了麼全資收購百度外賣，正好過去了 12 個月。

2017 年 8 月，餓了麼官方宣布收購百度外賣，《財經》彼時獨家報導稱，百度外賣以 5 億美元（包括 3 億美元現金和 2 億美元等值股票）出售，此外百度打包流量入口資源給餓了麼，作價 3 億美元，總共收購價格是 8 億美元。

• 阿里雲宣布正式聯合螞蟻金服投入區塊鏈基礎設施建設

據界面新聞 8 月 24 日消息，在重慶智博會上，阿里雲宣布正式聯合螞蟻金服投入區塊鏈基礎設施建設。阿里雲區塊鏈負責人易立表示，雲端運算帶來了生產力變革，而區塊鏈將驅動生產關係的創新。此前一天，馬雲在中國國際智能產業博覽會大會上指出，智能製造、IoT、區塊鏈是未來的三項核心技術。

• 蔚來汽車將於 9 月 18 日在美上市 IPO 估值大幅縮水

一個星期之前，蔚來汽車正式向美國證券交易委員會（SEC）遞交了首次公開募股（IPO）招股書，申請在紐交所上市，股票代碼為「NIO」，計劃融資 18 億美元。而此前，蔚來汽車的估值一度達到 370 億美元的高位。

周五，有消息稱，蔚來汽車將於 9 月 18 日美股上市，市值 60～80 億美元。

投研觀點

• 閱文集團市值腰斬背後：在線閱讀營收增速放緩，收購新麗傳媒遭質疑

全天候科技周五指出，閱文最新市值 483 億港元，相比上市首日市值高點 959 億港元縮水近 50%。閱文半年報顯示，占據公司八成營收的在線閱讀業務，營收年增率增長僅 13.3%，遠低於去年同期的 126%。其 155 億元收購新麗傳媒也被市場質疑「價格太高」、「近親聯姻割韭菜」。

• 德銀下調阿里巴巴目標價至 196 美元

周四，阿里發布財報後，德意志銀行分析師 Hanjoon Kim 將該行對阿里巴巴的目標價由 201 美元下調至 196 美元。Kim 稱，阿里巴巴報告期內的表現堅挺，同時採取了對業績下滑做出了很好的防護措施。

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