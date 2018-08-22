特斯拉又遭第2間銀行撤評 外媒：Model3良率為14%

在電動車製造商特斯拉 Tesla (TSLA-US) 執行長馬斯克 Elon Musk 希望該公司私有化的當下，又引發了交易動盪。摩根士丹利 Morgan Stanley (MS-US) 成為了第 2 家暫停其股票報導的公司。

特斯拉股價週二 (21 日) 上漲 4.36% 來到 321.90 美元。

特斯拉股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

高盛集團 Goldman Sachs (GS-US) 上週宣布它正在取消特斯拉的評級和價格目標，但披露的理由合理，因它將為馬斯克提供金融建議服務。摩根士丹利尚未詳細說明促使其採取行動的原因，而銀行發言人也拒絕發表評論。

摩根士丹利的決定另市場猜測它可能在幕後推動私有化，而有助於刺激特斯拉股價。然而，之前長期看好特斯拉的摩根士丹利分析師 Adam Jonas，去年 5 月就把評級降至「持有」，而目標價修調至 291 美元。

馬斯克兩週前在推文中表示計劃以每股 420 美元的價格收購特斯拉股票，但董事會尚未收到馬斯克提出的任何正式要約。此外，沙烏地阿拉伯的主權財富基金 PIF 目前與特斯拉競爭對手，美國電動汽車商 Lucid Motors 討論投資案，使 PIF 成為特斯拉的「救星」一事，變得越來越渺茫。

此外，外媒 Business Insider 也報導，稱特斯拉於 6 月底為了達成「每週 5000 輛 Model3」的目標而趕工，使多達 4300 輛，或 86%，需再次修補瑕疵。修補時間為每輛 37 分鐘。

汽車業通常的良率為 65% 至 80% 之前，高於特斯拉的 14% 良率。

週二時，Consumer Edge 分析師 James Albertine 也將特斯拉的評級從「優於大盤」下調至「大盤」，理由是監管調查和潛在處罰的不確定結果，以及馬斯克擁有的權利。這也是 Albertine 自 2016 年 7 月開始報導以來首次下調該股票評級。