喬太守亂點鴛鴦譜 此時正是蘋果投資特斯拉的最佳時機？

在遭到一連串負面消息衝擊後，特斯拉 (TSLA-US) 投資人 Ross Gerber 週一 (20 日) 表示，蘋果公司 (AAPL-US) 現在應該買進特斯拉股份，這對兩家公司都好。

Ross Gerber 是 Gerber Kawasaki 的聯合創始人兼 CEO，他說，「這是庫克 (Tim Cook) 所收到最好的禮物了。」

特斯拉在過去一年中面臨著各項問題和嚴苛的檢視，包括努力實現 Model 3 車型的生產目標。CEO 馬斯克 (Elon Musk) 承認過去一年因為不穩定的行為而受到抨擊，是「難以忍受」且是「他職業生涯中最困難和最痛苦的事情」。

最近，馬斯克有意私有化特斯拉的推文引爆市場議論，並已遭到美國證交會 (SEC) 的調查。

Gerber 表示，「如果你仔細觀察馬斯克每天面臨的問題是什麼，其實都是運作面的問題，這就是為什麼庫克當初被賈伯斯 (Steve Jobs) 找來的原因。庫克非常適合這個角色。」「過去蘋果和特斯拉雙方不對盤可能是因為馬斯克不需要蘋果，但顯然他現在需要幫助。」

特斯拉在擴展和營運方面缺乏的，就靠創新來彌補，Gerber 說，創新正是蘋果迫切需要的長期目標。

憑藉龐大的現金部位和高度的客戶忠誠度，蘋果公司在 8 月初成為第一家市值達到 1 兆美元的上市公司。自那以後，股價繼續走高，週一盤中觸及新的歷史高位。儘管蘋果公司最近表現不錯，但它仍有本身的壓力。一些投資人擔心停滯不前的 iPhone 銷售可能會是公司未來的麻煩。

Gerber 說，「蘋果公司讓人最擔心的就是它們在創新曲線上已經落後了很多，不知道 5 年後它們會處在什麼樣的位置。」他補充強調，「手機可能不會成為 10 年後的主流設備。」

Tigress Financial Partners 投資長 Ivan Feinseth 同意特斯拉可以是蘋果公司一個不錯的投資機會，但他表示，這筆投資不會影響蘋果的成敗，「我不認為蘋果正在走下坡路，它還在上升中。」

他認為，可穿戴設備和蘋果的語音助手 Siri 仍然是成長和創新的重要領域。

但對特斯拉的投資可能為蘋果公司提供一個獨特的機會，讓蘋果在特斯拉科技「發展中占有一席地位」，而這種科技通常是企業獨享。

Feinseth 表示，「蘋果公司確實擁有足夠的現金，按現在擁有的 2400 億美元來看，它們可以收購特斯拉、福特、飛雅特、法拉利、哈雷機車，它們可以買下所有東西。」

他認為，「但為什麼要擁有一家汽車製造商呢？如果蘋果真的想加入製造業，尤其是科技整合，那麼投資特斯拉才真正有意義。」

Gerber 同意行動性可能是蘋果未來的一個巨大機會。他指蘋果的秘密自駕汽車計畫「Titan 計畫」已經「走不下去」了，因此特斯拉將是一個更好的選擇。他表示，如果蘋果公司與特斯拉達成協議，將其操作系統和 app 商店融入特斯拉汽車，這將為蘋果向客戶推廣其服務和 app 開闢一條全新的途徑。

他認為，「蘋果應該收購 5%、10% 的特斯拉股份，讓 iOS 進入特斯拉螢幕。特斯拉最大賣點之一就是汽車儀表板中間的螢幕，並且螢幕上沒有蘋果程式對它們而言是個大問題。」

Gerber 說，無論特斯拉是否私有化，蘋果都應該立即採取行動，而且馬斯克正在積極尋找合作夥伴。