〈房產〉低總價建案誘人 北市建案銷售最低價個案在內湖

據統計，台北市 12 個行政區線上銷售中的新建案，每個行政區都有 1200 萬元以下的低總價產品。其中，總價門檻相對高的是信義區，最低門檻約 1200 萬；門檻最低的是松山區，僅需 458 萬。但若扣除地上權、使用權產品，則門檻最低的是內湖區，入手價約 728 萬元。

研調單位住展企研室經理何世昌表示，北市購屋預算 1000 萬元以內買新房成家，雖然可以成真，不過有些建案因位置較偏僻，民眾購屋前最好將生活成本納入總體購屋成本，作整體性考量，才不會買了才後悔。

統計顯示，松山區「潤泰代官山」銷售的 25 年期使用權商辦，最低總價僅 458 萬，是北市所有銷售中建案裡總價最低者。但若扣除地上權、使用權產品，則總價最低的是內湖的「富御苑」，14 坪房型成交價估約 728 萬元。其他各行政區最低總價在 1000 萬以內者，還有士林「硯藏」、萬華「隱苑」、北投「陽明峰匯」、文山「敦南樂高」。

至於台北市中正、大同、中山、大安、信義、南港等六個行政區，建案產品最低總價介於 1000-1200 萬元之間。其中，總價稍高的是信義區「豐裔」，15 坪房型估約 1200 萬，比最低總價的「富御苑」高出近 500 萬元。

何世昌指出，總價在千萬以內的行政區，以蛋白區居多，如文山、士林、北投、內湖、萬華；總價逾千萬的行政區，則多是蛋黃區，如中正、中山、大安與信義。但若就市況觀察，這類低總價建案銷售成績好壞，與蛋白、蛋黃行政區關聯性較小，跟路段關性較大。若位在該行政區鬧區，買氣通常較旺；若位在該行政區偏遠路段，則銷售期會拉得很長。顯示民眾買低總價房子，大多偏好機性能較好的路段。

與台北市房價相比，北台灣其他縣市房價顯得更加親民。住展雜誌另統計，北台灣各縣市銷售中建案的最低總價，發現除北市外，各縣市最低總價均落在 1 百多到 3 百多萬，尤以桃園龍潭「石門雲品」總價最低，13 坪房型廣告戶僅需 188 萬元。

今年台北市超豪宅建案登場，每坪賣價挑戰 300 萬，再對照新北、桃園、新竹、宜蘭和基隆等地區，這些地方最低總價新房子一間也不過 200、300 萬元，相同價格卻只能買台北市超豪宅的一坪，更突顯其中差距的懸殊。