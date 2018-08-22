〈房產〉危老條例+北市軸線翻轉 衡陽路透天店面以4.85億元高價成交

依最新實價揭露資料顯示，近西門町商圈的衡陽路上有一老舊透天店面成交案，成交總價為 4.85 億元，如以 63.83 坪的土地面積計算，平均土地單價將近 760 萬元，由於近年軸線反轉趨勢持續發展，加上危老條例的容積獎勵也讓類似的老舊透天或平房開發效益增加，精華路段土地持分多的老宅，也受到開發商的重視。

台北市城中區的衡陽路發展時間相當早，在日治時代甚至被稱為榮町通，也是台北市當時最繁華的街道之一，甚至有台北銀座的美稱，根據網路的相關資料顯示，台灣的第一間百貨菊元百貨店、第一個紅綠燈都在衡陽路上，可見衡陽路早期相當的繁華，不過隨都市往東邊發展與時代變遷，該地區也沒落了一段時間。

近年政府積極推動雙子星大樓等開發案，訴求西區軸線翻轉，該區也找到翻轉生機，近年海霸王投資改裝力霸百貨成「德立莊」旅館對外營業，而近期也見到區域內老舊透天有開發商買樓買地，實價揭露最新資料顯示，衡陽路上有透天店面以總價 4.85 億元成交，買方則有都更開發的相關背景。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，該筆交易位於衡陽路上，屬於商業區本身容積率高達 800%，因此成交的土地單價高達每坪 760 萬元，不過若要擴大開發效應，應該還是會持續整合周邊的建築一同開發，而近期推動的危老條例，最高更可以申請到高達 40% 的容積獎勵，加上本身商業區的高容積率，創造出來的效應相當可觀。